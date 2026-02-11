El Concurso de Cómic Ciudad de Dos Hermanas destaca en el panorama nacional

Las más de 30 ediciones del Concurso Nacional de Cómic Ciudad de Dos Hermanas han convertido a la cita, organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, en una referencia dentro de este mundo. La calidad artística, el incremento de la participación y el compromiso municipal de apoyo al mundo del cómic y a sus grandes creadores la ha consolidado hasta llegar a la convocatoria número 32. Entre sus objetivos principales se encuentran la promoción de valores artísticos y educativos, el incentivo e impulso de la creación artística, el fomento de la lectura y del dibujo, además de poner en valor las tendencias artísticas, creativas y culturales innovadoras y el apoyo a los creadores y creadoras del mundo del cómic.

Para participar en el concurso habrá que tener nacionalidad española o contar con permiso oficial de residencia en España, y cumplir con las prescripciones del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones mediante declaración responsable.

Se podrá participar de manera individual o colectiva (máximo tres integrantes). En el caso de participar de manera colectiva, se deberá designar a una persona mayor de edad que represente al grupo, a efecto de representación, comunicación y presentación de la obra.

Cuando la persona que participa sea menor de edad, se hará constar una persona representante mayor de edad (padre, madre, representante legal), a efectos de representación, comunicación y presentación de la obra.

En la modalidad de Centros Educativos podrán participar todos los centros educativos que se encuentren en el término municipal de Dos Hermanas; además, se podrá participar de manera individual o colectiva, en cuyo caso el grupo estará integrado por un máximo de 3 personas, todas del mismo centro educativo. Se indicará la persona, mayor de edad, que actúe como representante del grupo, a efecto de representación, comunicación y presentación de la obra.

Convocatoria

El plazo de presentación de obras comenzará el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y finalizará 45 días naturales después de dicha publicación. Los trabajos se presentarán preferentemente de forma telemática a través del correo electrónico concursojoven@doshermanas.es, así como por cualquier medio permitido por el artículo 16.4. de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cada inscripción corresponderá a una única obra. Si alguna persona desea presentar más de un cómic, tendrá que cumplimentar una nueva inscripción y aportar toda la documentación por cada obra. En el caso de obra colectiva, los y las participantes deberán rellenar la solicitud de obra colectiva con todos sus datos, teniendo en cuenta que uno o una de los miembros será el representante del grupo.

Para el Premio Especial para Centros Educativos de Primaria y de Secundaria de Dos Hermanas, deberá hacerse constar en la solicitud de inscripción la participación colectiva, así como el centro educativo al que pertenece. Igualmente se indicará a un o una representante siempre que la obra sea de creación colectiva.

Las personas participantes podrán presentar tantas obras como quieran y en todas las modalidades, aunque sólo podrán obtener un único premio. Cuando se produzca más de un envío de la misma obra por parte de la persona participante, se considerará como válida el último envío.

Temáticas

Opción A : Cómic de Tema Libre

: Cómic de Tema Libre Opción B: Cómic por la Igualdad y Contra la Violencia de Género con el objetivo de proponer un nuevo modelo de sociedad más igualitario entre hombres y mujeres y otros géneros, y denunciar la violencia hacia las mujeres.

Requisitos

Los personajes protagonistas y las obras deberán ser originales, de creación propia e inédita, y no harán referencia alguna a datos de personas reales que permitan su identificación. Además, deberán ser realizadas íntegramente por las personas participantes, y de técnica libre, quedando excluidas cualquier tipo de copias.

Se aceptarán todas las técnicas gráfico-plásticas, excepto las aplicaciones y programas informáticos específicos para cómic (Pixton, Storyboard That, Creately, Canva, Inteligencia Artificial, etc. La organización someterá a todas las obras presentadas a pruebas que descarten el uso de Inteligencia Artificial.

Las obras presentadas no podrán tener contenidos violentos, sexistas, homófonos, ni racistas o que incidan en una convivencia intolerante en cualquiera de sus aspectos. Tampoco podrán haber sido premiadas en otro certamen. Los trabajos deberán ir rotulados en lengua castellana.

Premios

Se establecen los siguientes premios:

En la modalidad de TEMA LIBRE se establecen tres premios:

Primer Premio: premio único de 750 € y placa.

Segundo Premio: premio único de 300 € y placa.

Tercer premio: premio único de 150 € y placa.

En la modalidad Cómic por la IGUALDAD y CONTRA la VIOLENCIA de GÉNERO.

Premio único: 500,00 euros y placa.

En la modalidad Autor/a Local.

Premio único: 500,00 € y placa.

Premio Especial para Centros Educativos de Primaria de Dos Hermanas:

Premio único: Tableta gráfica de dibujo y placa para cada participante de la obra ganadora y 500,00 € en material de dibujo para el centro y placa.

Premio Especial para Centros Educativos de Secundaria de Dos Hermanas:

Premio único: Tableta gráfica de dibujo y placa para cada participante de la obra ganadora y 500,00 € en material de dibujo para el centro y placa.

En el caso de que la persona ganadora sea menor de edad, el premio en metálico será sustituido por un lote de material de dibujo valorado según la categoría del premio)

En caso de que el jurado estimase oportuno hacer alguna Mención Especial, ésta tendría un premio de 100,00 € y placa.

Los premios en metálico están sujetos a las retenciones correspondientes de IRPF, y se aplicarán con cargo a la partida 334048918 Premios Delegación de Juventud, del Presupuesto Municipal de 2026. El premio se abonará por transferencia bancaria, por lo que las personas que resulten ganadoras tendrán que presentar la correspondiente ficha a terceros en el ayuntamiento

Estos premios serán compatibles con otras subvenciones, ayudas o premios, con la limitación de que no podrán haber sido premiados con anterioridad.

La Delegación de Juventud convocará al Jurado que estará formado por personas relacionadas con el mundo del cómic, del diseño, del arte, de historia, y representantes del Excmo. Ayto. de Dos Hermanas, contando asimismo con dos representantes del consejo sectorial de Participación Ciudadana.

El fallo del jurado se reflejará en un acta donde constarán los criterios por los que se seleccionen las obras premiadas, así como la concesión de los correspondientes premios. El contenido del mismo será trasladado por la Delegación de Juventud a la Junta de Gobierno Local para la resolución del procedimiento.

La Delegación de Juventud dará a conocer el fallo el mismo día de la entrega de los premios, en un acto público, publicándose igualmente en la página web del ayuntamiento: www.doshermanas.es, en la web de la Delegación de Juventud: wwwdhjoven.es, y en las redes sociales de los mismos. Igualmente se hará público en los diferentes medios de comunicación.

La fecha de entrega de premios se comunicará a través de los medios de comunicación, en la web municipal del ayuntamiento, web de la Delegación, redes sociales y mediante email a las personas participantes.