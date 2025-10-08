A partir de 2026 tu nómina será menor: descubre por qué podrías cobrar hasta 95 euros menos

A partir del 1 de enero de 2026, las nóminas de millones de trabajadores en España sufrirán una ligera reducción debido al incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida incluida en el Real Decreto-ley 2/2023. El cambio forma parte de la reforma de las pensiones y busca reforzar el fondo que las financia, pero tiene un efecto directo sobre tu salario. En algunos casos, la pérdida puede alcanzar hasta 95 euros al año.

Por qué bajará tu nómina en 2026

El MEI es una cotización adicional que todos los trabajadores y empresas aportan a la Seguridad Social. Su objetivo es reforzar la hucha de las pensiones y garantizar el equilibrio entre generaciones ante el envejecimiento de la población. Sin embargo, este mecanismo no genera más derechos de pensión. Es decir, aunque pagues un poco más, no recibirás una pensión mayor en el futuro.

En 2026, el tipo aplicado será del 0,90 % sobre la base de cotización. De esa cantidad, la empresa asumirá el 0,75 % y el trabajador el 0,15 % restante. Aunque la cifra parezca pequeña, implica una reducción real del salario neto. Según los cálculos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, los empleados con bases de cotización más altas podrían ver un descuento anual de hasta 95 euros, mientras que en los salarios más bajos el impacto será menor, aunque visible mes a mes.

El descuento será progresivo hasta 2029

El porcentaje del MEI irá aumentando gradualmente cada año hasta alcanzar el 1,20 % en 2029, y se mantendrá en ese nivel hasta 2050. Esto significa que, aunque el impacto inicial será leve, la aportación obligatoria a la Seguridad Social crecerá progresivamente. Cada ejercicio notarás un pequeño recorte adicional en tu nómina, y si eres autónomo, un incremento en tu cuota mensual.

Los expertos señalan que la medida afectará sobre todo a quienes tienen bases de cotización medias o altas, ya que el porcentaje se aplica sobre esa cantidad. En cambio, los trabajadores con sueldos más modestos apenas percibirán diferencias relevantes.

Qué puedes hacer para compensarlo

No tendrás que hacer ningún trámite: el descuento se aplicará automáticamente en tu nómina o en tu cuota de autónomo a partir de 2026. Aun así, hay algunas medidas que pueden ayudarte a mitigar el impacto. Revisa tu base de cotización, especialmente si eres autónomo y puedes ajustarla. Planifica tus finanzas personales con antelación, teniendo en cuenta esta reducción anual. Mantente atento a posibles reformas o medidas compensatorias que puedan aprobarse en los próximos años.

El nuevo descuento del MEI en las nóminas a partir de 2026 busca reforzar el sistema público de pensiones, pero reducirá ligeramente el salario de los trabajadores. Aunque el impacto inicial será pequeño, el aumento progresivo previsto hasta 2029 supondrá un recorte constante del poder adquisitivo. En definitiva, a partir del próximo año, tu nómina será un poco más baja. La medida pretende asegurar las pensiones futuras, pero conviene saber desde ahora cuánto y por qué se aplicará este descuento.