Abengoashares presenta una propuesta alternativa de consejo de Abengoa de tres miembros y sin Marcos de Quinto

Abengoashares, la agrupación de accionistas de Abengoa que logró articular una mayoría el pasado martes en la junta general extraordinaria de la multinacional andaluza que destituyó al presidente ejecutivo, Gonzalo Urquijo, y su consejo de administración, registró este viernes una propuesta alternativa para la nueva junta general extraordinaria que se celebrára el 21 o 22 de diciembre, pero sólo tendrá tres integrantes entre los que no figurará su candidato a presidir la empresa, Marcos de Quinto.

Los accionistas que se han rebelado contra la gestión de Urquijo priorizan así la toma de control del grupo, para evitar que siga dirigido por el mismo consejo de administración destituido a través de la filial Abenewco 1.

Urquijo bloqueó en la junta del pasado martes 17 que se eligiera el consejo de administración que presentaron los minoritarios al imponer que no se contaran los votos emitidos en el punto quinto del orden del día. Esa candidatura estaba encabezada por Marcos de Quinto e integrada por Verónica Vargas Girón, Eva Ballesté Morillas, Pedro Flores Domínguez-Rodiño, Margarida Smith, Jordi Sarrias y Juan Pablo López Bravo.

Además, un día antes de su destitución, Urquijo y su consejo, integrado también por Josep Piqué, Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon, Pilar Cavero y Ramón Sotomayor, conscientes de que dejarían en situación de acéfalia a la compañÍa, habían convocado la citada junta general del 21 o 22 de diciembre, en la que se propone a los accionistas que se reduzca a tres los miembros del órgano directivo. Para ocupar esos tres puestos, además formularon una candidatura formada por Francisco Prada, Joaquín García-Romanillos y Alejandro Sánchez-Pedreño, especialistas en concursos de acreedores y liquidación de empresas.

Ante la situación creada, los minoritarios han alterado su plan inicial y no presentarán dos candidaturas, una de tres y otra se siete miembros, para evitar que se les vuelva a impedir tomar el control del grupo por un defecto de forma. Eso significaba votar en contra de la reducción a tres miembros y elegir una de sus dos candidaturas, presumiblemente la de siete encabezadla por De Quinto.

Para asegurar que las personas que están al mando del grupo bajo la dirección de Urquijo no boicoteen de nuevo a la mayoría del capital, Abengoashares ha decidido tomar el control en dos fases. Así, para esta junta general de accionistas sólo presentarán una alternativa de tres miembros, en la que no estará el ex vicepresidente mundial de The Coca-Cola Company.

Para ello, Abengoashares presentó este viernes a las 14:00 hora una propuesta de consejo de administración con sólo tres nombres de consejeros: Margarida Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo. Además, proponen a Ignacio Trillo Garrigues como secretario del consejo.

Los minoritarios temen que presentar una propuesta con los siete consejeros no votados el martes no se considerase una alternativa la consejo de tres miembros propuesto por la dirección de Urquijo antes de su cese, porque se considerase una propuesta “sustitutiva”.

Por ello han preferido no arriesgar, en virtud de lo ocurrido el martes, y presentar sólo tres integrantes, como aconsejan sus abogados.

En una segunda fase y una vez que este consejo alternativo tome el control del grupo, convocarán una junta universal de Abenewco 1 en la que se destituya al consejo de administración presidido por Urquijo y se nombre al encabezado por De Quinto que fue vetado el martes.

Abengoashares ha aclarado que Marcos de Quinto ha preferido no estar en esta candidatura recudidla para la junta del 21 o 22 de diciembre “porque no quiere jugar ese partido contra los enterradores propuestos” por Urquijo.

De Quinto seguirá siendo su candidato a presidir la multinacional cuando se completen todos esos trámites y el mismo 22 de diciembre presidiría la filial que aglutina los activos, el negocio y el empleo. “Obviamente no ha dado un paso atrás”, aseguran la asociación de accionistas, que destaca que “prueba de ello son las múltiples entrevistas que está dando” el ex portavoz ecońpomico de Cs en el Congreso.