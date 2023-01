Andalucía es la segunda región de España en la que más sube el precio de los alimentos

Igual que en España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) en Andalucía se moderó en diciembre, con una evolución idéntica a la nacional. Respecto a noviembre, los precios suben un 0,2% y en el plazo de un año la inflación se modera en 1,1 puntos porcentuales, hasta el 6,2%, gracias al buen comportamiento del precio de la electricidad, de los carburantes y del transporte público.

Pese a ello, el IPC sigue más alto en el sur. En el último mes del ejercicio los precios han subido cinco décimas más en Andalucía (6,2%) que en España (5,7%), la misma distancia que en noviembre. También es más alta la inflación subyacente en Andalucía: está en el 7,7%, siete décimas más que en España (7%), igual diferencial que el que se registró el pasado mes de noviembre. Este indicador no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, los elementos más volátiles del IPC. Por tanto, suele indicar más las tendencias a largo plazo de los precios.

La brecha entre Andalucía y España se agranda en lo que se refiere a la gran preocupación de la ciudadanía ahora: el precio de los alimentos. Tanto a nivel general como en Andalucía siguen rompiendo récords, pero en el sur suben con más fuerza. La tasa anual de alimentos y bebidas no alcohólicas se sitúa en la comunidad en el 17%, ocho décimas más que en noviembre. En España el incremento es de cuatro décimas (15,7%), por lo que la distancia se amplía a 1,3 puntos porcentuales.

Andalucía es la séptima comunidad con el IPC general más alto (el ranking lo encabeza Castilla-La Mancha, con el 6,8% y lo cierra Madrid, con el 4,9%) por lo que se sitúa prácticamente en la mitad de la tabla. Pero es la segunda con mayor subida de la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, puesto que comparte con Castilla y León. Sólo Extremadura, con el 19,3%, está por encima. Curiosamente, son las comunidades más agrarias las que más sufren la inflación de los productos más básicos.

Dentro del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas también hay que diferenciar. Porque la tendencia, tanto a nivel nacional como andaluz, es la de que los alimentos tiendan a la moderación y los elaborados continúen al alza. En nuestra región, el IPC de estos últimos roza el 20% (19,8%), 1,5 puntos más que en noviembre. Por su lado, los no elaborados pasan del 14,2% de noviembre al 13,6% de diciembre. En ambos casos, los índices son superiores a los nacionales, que están en el 11,4% (no elaborados) y 19,2% (elaborados).

Por rúbricas (es decir, por productos y servicios específicos), los que más suben en Andalucía son todos alimentos: azúcar (50,1%), aceites y grasas (41,8%), leche (36,8%) y huevos (29,3%). De ellos, azúcar y huevos se moderan un poco, mientras que aceites y grasas y leche continúan su ritmo alcista. De estos cuatro productos el único que no sufrirá una rebaja del IVA es el azúcar. Continuará en el 10%.

Por provincias, la más inflacionista es Huelva (6,8%), Cádiz (6,7%), Granada (6,4%) y Sevilla (6,3%). Por debajo de la media andaluza están Málaga (6,1%) y Jaén (6%), en la media española Almería (5,7%) y por debajo Córdoba (5,2%).