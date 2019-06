CCOO denuncia que a "cientos de miles" de trabajadores no se le aplica el alza del salario mínimo

La polémica sobre el salario mínimo continúa, tras las declaraciones de la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en las que exigía al Banco de España que pidiera perdón por sus negativos augurios acerca del impacto de su subida.

Este miércoles fue el turno de los sindicatos, que no sólo creen que un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más alto crea empleo sino que denuncian que muchas empresas no lo aplican. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró que hay cientos de miles de trabajadores que no se están beneficiando la subida del SMI, muchas veces por la propia negativa de los empresarios como está ocurriendo de forma generalizada en el campo.

En rueda de prensa para presentar un informe sobre el impacto del incremento del SMI, Sordo explicó que, además de la “burda negativa”, las empresas están recurriendo a incrementos de jornadas legalmente pactadas y a sumar pluses o complementos al salario base para justificar que ya se está cobrando por encima del mínimo. Según denuncia CCOO, las irregularidades se están dando de forma generalizada en el sector agrario, particularmente en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Extremadura, si bien en esta última ya hay con un laudo arbitral que ha permitido pacificar el tema.

El Gobierno insiste en criticar al Banco de España aunque rebaja las formas

El sindicato también apunta a problemas en el sector de la seguridad privada, donde hay que actualizar convenios porque existen categorías profesionales retribuidas por debajo del SMI, y en el de la limpieza, en ambos con situaciones a un paso de la judicialización.

En cualquier caso, desde el sindicato estiman, al contrario que organismos como el propio Banco de España que la subida del 22,3% va a propiciar la creación de 124.000 empleos en 2019 como consecuencia del incremento de la masa salarial en 2.000 millones de euros, que impactarán en el consumo y en los ingresos del Estado y la Seguridad Social.

Por parte del Gobierno, y al respecto de las manifestacionesd e Yolanda Valdeolivas, se han rebajado las formas pero el fondo es el mismo. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero insistió en que el alza del SMI no ha conllevado destrucción de empleo, sino datos “estimulantes” de creación de empleo, a diferencia de lo que pronosticaba el Banco de España, cuyos informes que “no se han ajustado a la realidad”.

“Es una forma de hablar”, afirmó Montero respecto a las palabras de Valdeolivas. Según Montero, Valdeolivas quiso poner de manifiesto que, a veces, cuando se plantean medidas sociales hay muchos informes que alertan sobre el deterioro de la creación de empleo y sin embargo la última subida no ha supuesto destrucción de empleo sino que se constata una cifra “muy razonable” de creación de empleo.

Por último, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, consideró un “error” la crítica del Ministerio de Trabajo al Banco de España. Según él, es prematuro concluir que el SMI no ha afectado negativamente al empleo porque “estas cosas hay que verlas en el tiempo”. “¿Y quién nos dice que no se podría haber creado más empleo?”, se ha preguntado al respecto.