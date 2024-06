Coxabengoa nombra a Antonio Renom nuevo responsable del grupo para Oriente Medio y Asia

Coxabengoa ha nombrado a Antonio Renom nuevo responsable del grupo para Oriente Medio y Asia, siendo además, 'country head' de Arabia Saudí y Emiratos, con lo que la multinacional refuerza su posición en la región, donde continuará invirtiendo como parte de su plan estratégico, informó la compañía.

Renom, antiguo boina verde del mando de Operaciones Especiales, tiene el grado en Administración y dirección de Empresas IQS y Executive Master and Business Administration (EMBA) por la Harvard Business School, además de Master in Business and Technology (MBT) por Berkeley, MBA por el IE Business School y está certificado por la Havard Kennedy School of Politics en Seguridad Nacional.

Además, cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección de empresas y banca de inversión (M&A), tiene un profundo conocimiento de los sectores de agua y energía, además de experiencia en la región.

Renom es también experto en operaciones de fusiones y adquisiciones, así como en inteligencia gubernamental y empresarial, y consultoría estratégica.

El grupo dedicado al agua y energía verticalmente integrado cuenta con una importante presencia en Oriente Medio y Asia, especialmente en el negocio de las desaladoras, donde cuenta con algunos de sus proyectos relevantes, como Taweelah (Abu Dhabi) o Rabigh 3 (Arabia Saudí).