El Gobierno dejará claro que los fijos discontinuos no llamados deben estar en los ERTE

El Gobierno va a aclarar en una próxima instrucción que todos los fijos discontinuos están potegidos por los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) de fuerza mayor, incluidos aquellos que no habían sido llamados antes de la declaración del estado de alarma pero que iban a serlo con toda seguridad de haber continuado la temporada turística normal.

De esta forma, responderá a la Junta de Andalucía, que a través de la Consejería de Empleo había enviado dos misivas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidiendo aclaraciones sobre este punto y preguntando si podía requerir a las empresas que incluyeran a los fijos discontinuos no llamados en los ERTE, como habían hecho Baleares y Cataluña.

Estas dos comunidades autónomas habían obligado a las empresas a incluir a todos los fijos discontinuos en los ERTE basándose en un artículo del decreto del 17 de marzo, el 25.6, en el que se afirma textualmente: "Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuosy por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impactodel Covid-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximode 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación".

El artículo, de redacción alambicada, afirma que los fijos discontinuos podrán volver a cobrar el desempleo normal (tras el periodo de ERTE) con un máximo de 90 días en función de lo que hubieran trabajado en 2019. Pero no especifica nada acerca de si los no llamados están en el ERTE. En una interpretación abierta, tanto Baleares como Cataluña deducen que como los no llamados trabajaron el año pasado en un periodo determinado, tienen derecho a estar en los ERTE.

Y esa interpretación jurídica es la que va a fijar ahora el Ministerio de Trabajo, con lo que responderá afirmativamente, según confirman a este periódico fuentes de este departamento, a la pregunta de la Junta de si se pueden incluir los fijos discontinuos en un ERTE.

Hasta ahora, La Junta sola ha emitido una instrucción, a partir de una del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para que las empresas hagan certificados diciendo que los empleados que iban a ser llamados pueden cobrar la prestación por desempleo. Pero Empleo interpretaba que, salvo orden en contrario, no se beneficiaban de los ERTE: no se les pone el contador a cero en el cómputo del paro y necesitan un periodo mínimo de cotización para cobrarlo. En la práctica, la mayoría de estos trabajadores no puede acceder a la prestación porque no cumplen este requisito, según denuncian sindicatos como UGT

UGT lleva tiempo urgiendo a la Junta de Andalucía a que actúe como lo han hecho Baleares y Cataluña y proteja a los fijos discontinuos no llamados de la región. Entre otras cosas, considera que en muchos casos los empresarios pararon las llamadas días antes del decreto de alarma porque ya intuían lo que se avecinaba y eso ha provocado que miles de trabajadores del sector turístico se hayan quedado en la estacada.

La inclusión de todos los fijos discontinuos en un ERTE es una de las peticiones que la patronal hotelera y los sindicatos han acordado estos días y comunicaron ayer a los medios.

Los agentes sociales también hacen un llamamiento al Ejecutivo para que "garantice una protección por desempleo para los trabajadores en situación de ERTE, incluidos los contratos fijos discontinuos, mediante prestaciones y ayudas públicas suficientes, sin exigencia de carencia, y la reposición de las prestaciones que pudieran consumirse durante la situación legal de desempleo temporal".

También se pide los trabajadores afectados por ERTE perciban en la fecha estipulada en sus convenios colectivos el importe total de la paga extraordinaria de verano correspondiente.