El Gobierno intenta forzar la salida de Medel de la Fundación Bancaria Unicaja

El Parlamento debate sobre el futuro de la entidad

El Parlamento andaluz se posicionó este jueves en la polémica relativa a la gestión de Unicaja. La Cámara, con los votos a favor de todo el arco parlamentario apoyó que la entidad bancaria no pierda su carácter “andaluz y malagueño” y su relevancia económica en la comunidad, así como el mantenimiento de la plantilla del banco. Pero la Cámara también se pronunció a favor de que se revise la idoneidad de Braulio Medel para seguir al frente de la Fundación Unicaja. La reclamación del legislativo andaluz sobre el veterano banquero forma parte de una proposición no de ley impulsada por Unidas Podemos y que contó con los votos favorables de la coalición de izquierdas, Ciudadanos y Vox, mientras que PSOE y PP se abstuvieron en el punto referente a Medel. El punto relacionado con la continuidad de Antonio Jesús López Nieto, representante de la Junta en el patronato de la Fundación Unicaja, salió adelante con la abstención de PSOE, PP y Cs. El diputado del PP Pablo Venzal, afeó a Guzmán Ahumada, de UP, la falta de “rigurosidad” de la propuesta, ya que considera que el Parlamento no tiene competencias sobre el futuro de Medel. El diputado popular defendió que la continuidad de Unicaja en Málaga no está en cuestión según sus estatutos y el proceso de fusión con Liberbank.