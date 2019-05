Inerzia abrirá una oficina en Málaga y apunta al mercado residencial

Su muy buena evolución en los últimos años es un reflejo de la ya clara recuperación del sector inmobiliario. La sevillana Inerzia, firma especializada en asesoramiento, gestión y consultoría en el sector terciario (no residencial) es conocida por su informe anual que analiza la situación del mercado en Sevilla, pero es mucho más.

Desde su nacimiento, en 2005, ha participado en un gran número de operaciones de compraventa de inmuebles y locales, lo que le ha llevado a ser una referencia en lo suyo, sobre todo en Sevilla pero también en el resto de Andalucía. Sólo por contar las últimas, ha liderado la venta del Pabellón de Cruzcampo de la Expo 92 para que sea un templo flamenco; ha vendido suelo para que la clínica IVI, especializada en reproducción asistida, levante una nueva sede en la Cartuja; y está comercializando el antiguo edificio de la Hacienda municipal en la plaza de la Encarnación de Sevilla, propiedad de Sacyr, para que sea hotel, local de oficinas o sede de una empresa. Eso ya se verá.

Fuera de Sevilla, Inerzia también ha sido protagonista en operaciones importantes, como la comercialización del proyecto de las Torres de Hércules en Cádiz y la venta del propio edificio el año pasado a la socimi Brickstock. También ha llevado a cabo proyectos como la comercialización del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) y de la zona logística de la Bahía de Algeciras. Y a través de la rama de negocio dedicada a la administración de inmuebles, gestiona el parque empresarial Santana en Jaén y varios centros comerciales en Huelva. "La vocación de Inerzia es andaluza y de hecho tenemos o hemos tenido proyectos en todas las provincias. Se nos identifica con Sevilla porque es donde tenemos la oficina principal y es donde hacemos más operaciones, pero nuestra vocación es andaluza", afirma el socio director general, Íñigo Galán, quien dirige la firma junto a José María León, socio director del departamento de Property Management; y Pedro Zubiría, socio director de Agencia e Inversión.

Una filial para gestionar segundas residencias

En los últimos cuatro años, aprovechando el tirón del sector y el gran número de operaciones realizadas, Inerzia ha crecido un 50% en facturación (1,3 millones de euros en 2018) y empleados, hasta sumar 22, cinco de ellos en Albatros 14, filial con sede en Huelva y dedicada a la venta, alquiler y mantenimiento de viviendas vacacionales en la costa de Huelva. De momento, está muy centrada en El Portil y El Rompido, pero la idea es ampliar la cobertura a Isla Antilla, Punta del Moral, Isla Canela y posteriormente la costa de Cádiz.

En total, y sólo en 2018, Inerzia ha participado en 92 operaciones, lo que supone 97.111 metros cuadrados de superficie comercializada. Aparte, gestiona 1.922.334 metros cuadrados de patrimonio inmobiliario.

Lógicamente, hay previsión de crecer más aún, tanto en lo geográfico como en lo que se refiere a líneas de negocio. "Hay una que Inerzia no trabaja y es la residencial -explica Íñigo Galán-; durante unos años lo intentamos, pero detectamos que el mercado nos asocia al terciario y no nos ve como referencia en este segmento. Pero es verdad que nos gustaría entrar, principalmente de la mano de un socio". De hecho, los propios socios de Inerzia han adquirido -al margen de la empresa- una franquicia de Remax Inmobiliaria en Mairena del Aljarafe, "para ir conociendo el mercado".

Mejor con un socio que en soledad

Más a corto plazo -la entrada en el residencial está en los planes pero no hay una búsqueda activa- Inerzia busca un socio para abrir una oficina en Málaga. "Hemos hablado con gente, pero aún no hay acuerdo. Nos gustaría hacerlo para crecer, para dar servicio a muchos clientes que tienen intereses en Málaga, la Costa del Sol y Andalucía Oriental. No hablamos sólo de Málaga: de Granada a Algeciras hay un mercado muy interesante", afirma Galán, que añade: "Lo mismo que estamos haciendo con Inerzia en Sevilla queremos hacerlo en Málaga. Pero como no conocemos el mercado en profundidad queremos tener un socio. Con eso ganamos dos años de trabajo".