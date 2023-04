Mayoral prevé llegar a 110 tiendas y 55 millones en ventas en 2025 con sus enseñas de moda de hombre y mujer

En septiembre de 2021 la textil Mayoral anunció la compra de la firma masculina Boston y la femenina Hug & Clau. Por primera vez la empresa malagueña salía de su ámbito natural, el de la moda infantil.

Tanto Boston como Hug & Clau eran empresas pequeñas, y la intención de Mayoral era -y es- hacerlas crecer año a año y sin parar, y hacerlo con su propia filosofía. Carmen Ríos, la responsable de Nuevas Marcas de la compañía, lo explica así para el caso de Boston: "Era una empresa con muchas posibilidades y con un tamaño justo para empezar a crecer. Si hubiéramos comprado una marca muy consolidada y grande el recorrido de la marca o lo que hubiéramos podido hacer con ella nos hubiera limitado un poco".

Con idea de rejuvenecer las dos marcas e insuflarles la potencia de Mayoral, se diseñó un plan hasta 2025 para abrir diez tiendas al año, con el foco puesto, sobre todo, en las zonas donde ya había tiendas. Sobre todo, Madrid, Andalucía, el Norte y el Levante.

Por ahora, los planes se han cumplido e incluso se han superado los objetivos. En 2022, por ejemplo, Boston abrió 14 nuevos establecimientos y este año cerrará con 45 en total (tenía 17 antes de la compra). En 2025, "si todo va bien", dice Ríos, acabará con 65 puntos abiertos, mientras que Hug & Clau tendrá 45 ese año, después de cerrar 2023 con 25 tiendas.

En cuanto a la facturación, aún es pequeña pero engorda de forma exponencial. En 2022 la cifra de negocio de Boston fue de nueve millones y la de Hug & Clau de 8,5. En 2023 será de 14 y 11 millones respectivamente, y en 2025 30 y 25 millones.

Es decir, que en 2025 las dos nuevas marcas de Mayoral tendrán 110 establecimientos en España y facturarán 55 millones de euros, una porción ya relevante en una Mayoral que este año superará los 400 millones.

Carmen Ríos explica que la intención de Mayoral es diseñar un nuevo plan a tres años cuando acabe éste y así sucesivamente, hasta hacer a Boston y Hug & Clau "grandes".

"Mayoral es un gigante a nivel mundial en moda infantil, y, gracias a dios nos va bien. Pero teníamos muchas ganas de jugar en primera división, porque el volumen de infantil es más pequeño que el de mujer y hombre. Las hemos comprado para hacerlas grandes, no como simple una aventura empresarial", afirma la responsable de Boston y Hug & Clau.

Inauguración del primer Boston en Sevilla

Mayoral inauguró este miércoles su primera tienda de moda masculina Boston en Sevilla, en la emblemática calle Sierpes, que acompaña ya a la ya abierta Hug & Clau en la vecina calle Rioja. Se trata de un espacio de 140 metros cuadrados de superficie comercial, con dos plantas, la primera para la venta de prendas casual o sport y la segunda con un espacio para sastrería.

Boston ha evolucionado de ser una empresa pequeña con una zona casual y otra de sastrería distribuida al 50% a potenciar más la venta de prendas y mejorar la calidad, aprovechando la potencia de Mayoral en cuanto a patronaje y proveedores. "Hemos llevado a cabo un reposicionamiento entero de la marca, para un público más joven", señala Ríos, que añade que se apuesta por "una excelente relación calidad-precio". "Hemos hecho un posicionamiento de precio más alto que el que había antes (de la compra) pero no mucho más alto y se ha mejorado sensiblemente la calidad", señala, por su lado, José María Gil Arteaga, responsable de Expansión de Boston y nieto del fundador de la empresa.

La empresa, nacida en Madrid, se ha trasladado al centro logístico de Mayoral en Málaga, donde se han mezclado el equipo de Boston, el de Mayoral y nuevos fichajes. "Para nosotros era muy importante que vinieran (se refiere al equipo de Boston) porque no habíamos hecho nada caballero" y, al mismo tiempo, "hemos aprovechado el 'know how' de infantil para llevarlo a Boston", señala Ríos, proceso parecido al que se ha seguido con Hug & Clau.

Tanto Boston como Hug&Clau funcionan como empresas autónomas dentro de Mayoral, con sus propios departamentos de patronaje, recursos humanos, márketing, etc.