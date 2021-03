Minera Los Frailes prevé tener a finales de año los permisos para reabrir Aznalcóllar

La espada de Damocles del proceso judicial

La previsión de Minera Los Frailes de iniciar su actividad en Aznalcollar a finales de año puede verse alterarla por el recorrido judicial paralelo. El último episodio es un auto de la juez el pasado 8 de febrero en el que anuncia el procesamiento por un delito de prevaricación de ex cargos de la Junta de Andalucía y los dueños de Magtel, en total nueve personas. La magistrada se escuda en un auto previo de la audiencia nacional que cita “la connivencia desde el comienzo del concurso” entre los responsables de la Junta y los hermanos López Magdaleno, “quienes prevaleciéndose de su relación personal” con el secretario de Innovación “presuntamente impulsaron y favorecieron la confusión en la identidad de los licitadores (Minorbis o Minorbis-Grupo México)”. La magistrada ya archivó la causa en dos ocasiones, el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, al no advertir indicios de prevaricación y considerar que “los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas", pero la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictó sendas resoluciones en las que estimó los recursos de los denunciantes (la empresa Emerita, la otra empresa que pujó y no obtuvo la adjudicación) y ordenó reabrir la causa al apreciar “sólidos indicios” de prevaricación en la resolución de la primera fase del concurso y la adjudicación. La Fiscalía, por su lado, ha solicitado el archivo del caso en numerosas ocasiones.