Nuevos retrasos y 81 cancelaciones en la segunda jornada de huelga en El Prat

Miles de viajeros se han visto afectados por la segunda y última jornada de huelga del personal de tierra de Iberia en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que solamente este domingo ha provocado más de ochenta cancelaciones y retrasos generalizados.

El día ha empezado con la resaca de la difícil jornada del sábado, cuando las fuertes lluvias provocaron la suspensión de medio centenar de vuelos, lo que agravó la situación del aeropuerto, ya de por sí complicada por el paro de los trabajadores de Iberia, con 62 cancelaciones.

Para este domingo estaba prevista la suspensión de 73 de vuelos de Vueling, a los que se han sumado otros ocho anunciados la misma mañana de este domingo por British Airways.

143 vuelos anulados por la huelga y 46 por las lluvias

Durante el fin de semana, pues, en El Prat se han anulado 143 vuelos a causa de la huelga y otros 46 debido a las intensas tormentas, que llegaron a paralizar totalmente la actividad del aeropuerto durante cuarenta minutos, impidiendo cualquier operación de aterrizaje y despegue.

La mayoría de pasajeros ya habían sido informados previamente de la cancelación de sus vuelos, lo que ha evitado que fueran en vano al aeropuerto, pero muchos otros han conocido la noticia allí y han tenido que esperar durante horas a ser recolocados en otros aviones.

Colas en las oficinas de atención al cliente

Las oficinas de atención al viajero de las aerolíneas, en especial la de Vueling, han registrado largas colas durante todo el fin de semana, en el que los retrasos han sido generalizados y han superado en ocasiones las ocho horas.

Cifras de Iberia y de los sindicatos

Iberia ha cifrado este domingo en el 14,79% el seguimiento de la huelga, mientras que el comité de empresa lo ha situado en el 80%.

El portavoz de UGT Iberia Barcelona, Omar Minguillón, ha dicho que no entiende que la dirección de Iberia y AENA "hagan un baile de cifras muy inferior" del seguimiento y que "intenten culpabilizar a las lluvias" de las incidencias causadas, "cuando fueron solo media hora" de precipitaciones. "Entendemos que si es así las infraestructuras (del aeropuerto de El Prat) tienen un grave problema si en solo media hora hay ese bloqueo", ha opinado.

Iberia ha informado de que "las favorables condiciones meteorológicas de este domingo han contribuido a recuperar la operativa, tras un sábado muy afectado por las regulaciones provocadas por las tormentas en Barcelona y el sur de Francia". Ha subrayado además que el paro transcurre con "normalidad" y que se están cumpliendo los servicios mínimos.

El presidente del comité de empresa de Iberia Tierra, José Ramírez (UGT), ha explicado que los sindicatos se reunirán el lunes para valorar las dos jornadas de huelga y decidir las siguientes medidas a tomar con el objetivo de que la dirección se siente a negociar. "Le plantearemos a la compañía la necesidad de sentarnos a negociar", ha dicho Ramírez en declaraciones a los medios.

Reivindicaciones de los trabajadores

El presidente del comité ha advertido que los sindicatos no descartan "ningún escenario" para conseguir "una solución definitiva" y que la buscarán "de cualquiera manera". No rechazan la idea de nuevas movilizaciones, aunque, aclaran, "no es el objetivo".

"Entendemos que el aeropuerto es una fuente de ingresos vital para la ciudad y queremos que se trate como se merece a nivel de inversión", ha añadido Ramírez, que ha denunciado un agravio comparativo con respecto a Madrid-Barajas en lo referente al personal permanente.

El comité de huelga ha puesto sobre la mesa la necesidad de estabilizar el empleo y transformar a todos los trabajadores fijos a tiempo parcial en fijos a tiempo completo, así como regularizar a 400 trabajadores temporales en Barcelona.