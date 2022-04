Planas afirma que la realidad del sector agrario es "boyante" pese a las protestas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura que el sector agroalimentario español está "bien situado" en uno de los momentos "más difíciles" de los últimos 40 años, con los cotizaciones de muchos alimentos disparadas por la guerra de Ucrania y la subida de los carburantes. Y expuso datos como que el país es el octava potencia agraria mundial, con 126.000 millones de producción agroalimentaria, 54.500 de ellos del sector primario, 60.000 millones en exportaciones y 19.500 de balanza comercial positiva. La renta agraria, añade, se incrementó un 2,3% en España en el último año y un 6,2% en Andalucía.

De ahí que, pese a las protestas del sector primario -la última, la que reunió a 150.000 personas en Madrid el 20 de marzo- el ministro afirme que, desde el punto de vista macroeconómico, "con los datos y las cifras que he mencionado", la realidad del sector es "boyante". ¿Cómo se explica, pues, el descontento? Planas da dos razones: "La fotografía de conjunto no quiere decir que haya quien lo pase mal; en España se sigue vendiendo a resultas, algo que parece casi medieval, y hay sectores que no reflejan la situación general", afirma. Por otro lado, las exigencias medioambientales -lo que el ministro llama "el reto de la sostenibilidad"- "son percibidas por mucha gente como una agresión". Planas cree que para este cambio cultural hay que "contar con el sector y con la compresión del sector, pero hay quien no lo entiende".

El ministro reflexionó sobre estas cuestiones durante su participación en el Foro Joly este viernes en Sevilla, con el patrocinio de Cajamar. Planas aseguró que que el gran reto del futuro es "cómo producir de tal manera que no desaparezcan los recursos naturales que tenemos". Por eso, avisó de que la flexibilización de los requisitos ambientales (como el permiso para producir en tierras de barbecho) por el "agujero" producido por la guerra de Ucrania no variará el rumbo de la Política Agraria Común (PAC). "Se debate si hay que cambiar el rumbo de la PAC y de la estrategia 'De la granja a la mesa'. Es un falso debate. El rumbo es el mismo. Si hay tormenta, tomamos un ligero desvío en la trayectoria; si hay que ajustar la velocidad debe hacerse; si hay que hacer un ajuste parcial, debe hacerse". Por tanto, la orientación ambiental de la PAC continuará y Planas no ve contradicción alguna entre lograr más producción y preservar los recursos naturales. Puso el ejemplo del agua: "Tenemos el agua que tenemos, dentro de unos años las dotaciones serán inferiores a las actuales, pero tenemos que hacerlo (se refiere a seguir produciendo en esas circunstancias); soy optimista".