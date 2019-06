Prodiel alcanza los 440 millones de facturación tras crecer un 60%

Igualmente, la empresa cerró en abril una financiación sindicada de 179 millones , en la que participan once de las principales entidades bancarias de españolas y liderada por el BBVA.

Pero no queda aquí la ambición de una de las empresas con mayor crecimiento mundial de la actualidad. Sus responsables acaban de aprobar y poner en marcha un nuevo plan estratégico a finalizar en 2023 , al que han bautizado como Green Future.

“El mercado de las energías renovables es ya imparable”

El director general de Prodiel, Miguel Somé, tiene confianza plena en que el sector de las energías renovables no sufra un nuevo parón y que su crecimiento sea estable en los próximos años. "Es ya un mercado imparable. No sólo porque va a aumentar el consumo eléctrico, por ejemplo con la movilidad. Además, todos los partidos políticos están concienciados de la importancia de la energía limpia. De todos modos, el sector ya no depende de las subvenciones. Y es algo global, que se ve en todo el mundo", asegura Somé.

El directivo de la compañía andaluza incluso cree que el precio de la electricidad bajará gracias a la generación a través de las energías renovables. "Cada año somos más competitivos gracias a los avances tecnológicos. También ayuda que el sector se haya convertido en refugio del sector financiero y haya facilidad para lograr financiación", concluye.