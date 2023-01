Scalpers eleva sus ventas un 38,18% en 2022 y supera por primera vez los 150 millones

La compañía textil sevillana Scalpers volvió a tener un ejercicio récord en 2022. La firma de moda elevó un 38,18% su facturación respecto al ejercicio de 2021, cuando batió su marca al ingresar 110 millones de euros, y cerró en el ejercicio con unas ventas de 152 millones de euros.

Con esta cifra, Scalpers se acerca a el doble lo que facturaba antes de la pandemia, pues en el ejercicio de 2019 logró 83 millones de euros. En 2020, debido a los efectos económicos que supuso el Covid-19, las ventas descendieron a 72 millones de euros.

Con estas ventas en máximos, la compañía anunció que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se sitúa por encima del 16% de las ventas, lo que suponen superar los 24 millones de euros, frente a los 16,5 que generó el año anterior.

Como en los últimos ejercicios, una parte del crecimiento de Scalpers se deben a la mejora de sus ventas en el canal digital, que en 2022 volvió a experimentar un buen crecimiento, un 26% con respecto a 2021, lo que supone un 22% del total de ventas. Se trata de un crecimiento muy destacado porque en 2021 la tienda electrónica ya incrementó su negocio en un 46,5% respecto al de 2020. La venta en línea cuenta con una base de datos de 800.000 usuarios fidelizados.

La compañía destacó en un comunicado que el canal digital no sólo incluye las ventas en su propia web a nivel internacional, sino que Scalpers comercializa sus productos en reconocidos market places nacionales e internacionales como Zalando, Asos, El Corte Inglés, La Redoute, Trendyol y About You.

Más de 1.400 empleos

Este crecimiento ha llevado a Scalpers a operar una red de 284 puntos de venta física en cinco países, incluyendo tiendas propias y córneres en El Corte Inglés y Palacio de Hierro en México, una actividad que da empleo a más de 1.400 personas de forma directa.

Scalpers comenzó como una marca de moda masculina, pero posteriormente añadió líneas para niños y mujeres. La femenina, denominada Scalpers Woman, es una de las que tiene unas tasas de crecimiento muy superiores al mercado. En 2022 representño un 21% de las ventas de toda la compañía. La oferta para mujeres cuenta ya con 67 puntos de venta propios.

Además de sus ventas digitales en su propia web, Scalpers lanzó en 2021, Invited Brands, un market place propio en el que comercializa productos de otras marcas. En su primer ejercicio ha logrado un importante éxito y se ha consolidado, gracias a que casi 100 marcas invitadas venden por este canal digital.

Un buen 2023

Pese a firmar dos ejercicios consecutivos con facturación en máximos, las perspectivas para este año son también muy positivas, según ha detallado la compalía.

”El año 2023 presenta buenas expectativas tanto en España como el mercado internacional”, afirma Scalpers, que detalla que su crecimiento internacional se centrará en Portugal –donde el negocio ha crecido un 102% en 2022 y la cuenta ya con 14 puntos de venta– México –con 20 puntos de venta, ha cerrado el ejercicio con un crecimiento del 69% con respecto a 2021– y Chile –cuyo negocio ha experimentado un incremento del 44% con respecto al ejercicio anterior–.

Además, Scalpers confirmó que ha firmado alianzas con socios internacionales también en Alemania, Francia, Holanda y Bélgica con los que espera consolidarse en Europa.