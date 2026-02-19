“Un administrador de fincas colegiado ofrece más garantías”

La celebración los próximos viernes 20 y sábado 21 en el Hotel Meliá Sevilla de las XXXIII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas Colegiados reunirá a profesionales de toda Andalucía en un foro de encuentro centrado en la formación, el intercambio de experiencias y el debate profesional. En esta edición, la temática principal gira en torno a la visión empresarial de la administración de fincas, poniendo el foco en el papel del administrador no solo como gestor de comunidades, sino también como líder de equipos, responsable de decisiones estratégicas y profesional en constante adaptación a los cambios normativos y tecnológicos. Además, este 2026 marca el estreno de la I Edición de los Premios Andalucía Excelencia en la Administración de Fincas, que se celebrará la noche del 20 de febrero en el Casino de la Exposición, en una gala destinada a reconocer el esfuerzo, la innovación y la profesionalidad de empresas, instituciones y administraciones que contribuyen al trabajo diario de los administradores de fincas.

Pregunta.–¿Qué representan las Jornadas Andaluzas para los Administradores de Fincas Colegiados y qué objetivos principales persigue esta edición?

Respuesta.–Es nuestra gran fiesta. Es la oportunidad que tenemos de reunirnos, ya no solo los colegiados andaluces, sino profesionales de toda España. Vienen compañeros de prácticamente todos los colegios territoriales y aprovechamos para formarnos, especialmente este año, en la necesidad de que los administradores también nos formemos como empresarios.

P.–Ya que hablas de formación, ¿qué importancia tienen la formación continua, el intercambio de experiencias y el debate profesional en un sector que cambia constantemente por el nivel normativo y tecnológico?

R.–Es como dices: el sector cambia constantemente y necesitamos adaptarnos. El administrador debe estar formado en muchas disciplinas. Debemos conocer los sistemas técnicos de mantenimiento de los edificios, pero también saber de leyes, asesoría laboral y fiscal para las comunidades. Además, ahora se suman nuevos retos relacionados con la digitalización: certificados digitales, protección de datos, procesos de inteligencia artificial o atención telefónica digital. Por eso es fundamental la formación continua y aprovechar estos foros para intercambiar ideas y conocer cómo avanzan otros compañeros, poniendo ese conocimiento a disposición de todos.

“La formación continua es clave en un sector que cambia constantemente”

P.–Este año el enfoque de las jornadas gira en torno a la visión empresarial de la Administración de Fincas. ¿Cómo describirías la evolución del papel del administrador más allá de la gestión de comunidades?

R.–Hace 25 o 30 años la labor del administrador era más bien administrativa. Ahora el papel es mucho más consultivo y de acompañamiento, tanto a las juntas directivas de las comunidades grandes como a los presidentes de las más pequeñas. Tradicionalmente ha sido un sector muy atomizado, con pequeñas empresas familiares: despachos donde se trabajaba con el cónyuge, con hijos o con uno o dos empleados. En muchos casos era una forma de autoempleo.

P.–¿Y por qué se produce ese cambio hacia un enfoque más empresarial?

R.–Porque la realidad del mercado también ha cambiado. Han irrumpido fondos de inversión y grandes corporaciones que buscan otras rentabilidades y debemos ser capaces de competir con esos modelos de negocio, que son completamente diferentes. Para ello, también necesitamos formación empresarial.

P.–Este 2026 se celebra además la primera edición de los Premios Andalucía Excelencia en la Administración de Fincas. ¿Qué motivó su creación y qué se pretende poner en valor?

R.–Es una forma de devolver a la sociedad el reconocimiento que estamos recibiendo como administradores de fincas. A nivel andaluz queríamos reconocer a empresas que desarrollan su actividad enfocada en nuestro sector o que aportan valor añadido a la sociedad. Por ejemplo, este año se ha premiado a la ONCE por su sensibilidad hacia la discapacidad y la adaptación de las comunidades de propietarios. También han recibido reconocimiento empresas como Cafirma o Banco Sabadell por su vinculación con los administradores y por los servicios que prestan a los colegios territoriales y a los colegiados. Asimismo, se reconoce al Parque Tecnológico de Málaga por su contribución empresarial a la economía andaluza.

“El administrador de fincas debe conocer cuestiones técnicas, legales, laborales...”

P.–Sobre la colegiación y el ejercicio profesional, ¿por qué es importante que los administradores de fincas estén colegiados y qué garantías aporta esto a las comunidades de propietarios?

R.–Es importante precisamente por la garantía que ofrece. Que un administrador esté colegiado no significa que nunca pueda surgir un problema, pero sí que las comunidades afectadas contarán con el respaldo del colegio territorial. El profesional está sujeto a una disciplina, recibe formación continua y cuenta con el seguro colegial, algo fundamental si surgen incidencias. Los vecinos pueden recurrir al colegio para recibir apoyo y asesoramiento. Por eso defendemos que el administrador adecuado para cualquier comunidad de propietarios debe ser siempre un administrador colegiado.

P.–¿Qué mensaje trasladarías a las comunidades de vecinos a la hora de elegir a un profesional para gestionar su finca?

R.–Que piensen en las necesidades reales que tienen hoy las comunidades. Las exigencias actuales son difíciles de afrontar para un presidente sin administrador: protección de datos, coordinación de actividades empresariales, notificaciones digitales, firma electrónica, presentación de impuestos o solicitud de subvenciones. Es muy complejo gestionar todo esto sin un profesional. Además, el coste de un administrador en relación con los servicios que presta compensa ampliamente. Y, por supuesto, defendemos que siempre es mejor elegir a un administrador de fincas colegiado, porque ofrece más garantías y un mejor servicio.