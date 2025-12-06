Adriana Guzmán, Directora de Uber para Empresas: "El turismo 'bleisure' es una tendencia consolidada en los viajes corporativos, combinando trabajo y ocio"

Los viajes corporativos continúan ganando peso y, durante los meses de octubre y noviembre, las compañías llenan los aeropuertos y hoteles con sus apretadas agendas. Es el momento en el que "buscan cerrar acuerdos antes de Fin de Año y ultimar presupuestos para el ejercicio siguiente", explica Adriana Guzmán, directora de Uber para Empresas, en declaraciones para el Diario de Sevilla.

Ahora, con la llegada del puente de diciembre, muchos de los viajes que se realizan son por placer, pero existe una tendencia que aúna ambos conceptos. En palabras de Guzmán, "cada vez más compañías incorporan el bleisure en sus políticas porque mejora la experiencia de los viajes corporativos". Pero ¿en qué consiste exactamente?

Nuevas tendencias de los viajes corporativos: el bleisure

"El término bleisure es un concepto emergente de la industria turística que fusiona los viajes de negocios (business) con actividades de ocio (leisure)", explican desde el glosario terminológico de Hostelteltur. De esta forma, se da lugar "a una experiencia híbrida que maximiza tanto la productividad profesional como el bienestar personal del viajero".

Cada vez más adoptada en entornos corporativos con modelos laborales flexibles y tecnologías móviles, esta opción "implica extender la estancia en destino más allá de los compromisos empresariales, incorporando tiempo para el disfrute, el turismo o el descanso", añade esta empresa editorial especializada en el sector turístico. La combinación de trabajo y ocio es clave para muchos trabajadores y, como indica Adriana Guzmán, "se traduce en una mayor retención del talento".

Según los datos de Concur, el mercado global de viajes bleisure fue valorado en 692.700 millones de dólares en 2024, con una tasa de incremento interanual prevista del 17,8% entre 2025 y 2035. Asimismo, el 83% de los trabajadores afirma haber realizado este tipo de viajes y el 22% rechazaría un viaje de negocios si no pudiera extenderlo a fines personales. ¿Qué implica todo esto? La tendencia creciente, por ejemplo, de cerrar una reunión un viernes para aprovechar el fin de semana en el lugar de destino.

Un enfoque centrado en el bienestar de los trabajadores

Esta tendencia no solo responde a preferencias de viaje, sino también al nuevo marco laboral. "Otro punto importante para que pueda desarrollarse esta tendencia de viaje es el teletrabajo", explica Guzmán. "Esta modalidad facilita la flexibilidad necesaria para poder disfrutar del trabajo y el ocio en un mismo viaje corporativo. Las empresas que no se adaptan corren el riesgo de perder competitividad". Por lo tanto, es inevitable ver cómo las nuevas demandas sociales están modificando el mercado laboral.

Desde la posibilidad de adaptación a las circunstancias hasta la transformación digital o un enfoque cada vez más centrado en el bienestar y la salud mental de los empleados. Todo ello, favorece la aparición de un marco de trabajo más amplio, en lo que a posibilidades de desarrollo personal se refiere. En este sentido, Adriana Guzmán lo tiene claro: el futuro de la movilidad corporativa "será flexible, digital y sostenible. Veremos movilidad bajo demanda, integración tecnológica con plataformas de gestión y electrificación como requisito normativo y reputacional".

Sevilla, cada vez más consolidada en el turismo MICE

En torno a los viajes bleisure, Uber para Empresas ha detectado ciertos cambios en el patrón de uso. "Observamos un incremento de viajes cerrados en viernes para aprovechar el fin de semana, así como estancias más prolongadas", añade la directora. De esta forma, se impulsa la economía local de ciudades como Sevilla, cada vez más presentes en el mundo de los viajes de negocios.

"Sevilla está viviendo un dinamismo especial en turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Congresos y Ferias) y eventos corporativos, lo que impulsa la movilidad. Además, las empresas buscan soluciones digitales que aporten eficiencia y control; y el 52% ya prefiere operadores que integren numerosas opciones en una misma plataforma", señala en relación a la diversificación de opciones que suponen las nuevas tendencias a la hora de viajar por trabajo.