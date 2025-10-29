Andalucía reúne doce de las quince ciudades con más paro de España: seis de ellas están en la provincia de Cádiz

El empleo ha crecido en 564.100 personas a lo largo de los últimos 12 meses, según los datos de la reciente Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que respecta a la tasa de variación trimestral, el aumento es del 0,40%. No obstante, el número de personas en paro continúa siendo significativo y varía considerablemente de unas regiones a otras.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el pasado mes de septiembre, un total de 769.130 personas en España cobraban el subsidio por desempleo. Ahora bien, el informe de los Indicadores Urbanos 2025, publicado por el INE el 23 de octubre, revela que Andalucía todavía concentra los municipios españoles con mayor tasa de desempleo.

12 ciudades de Andalucía, entre las 15 con más paro de España

En concreto, 12 de los 15 municipios con más presencia de paro a nivel nacional se encuentran en el territorio andaluz; y seis de ellos en la provincia gaditana. Hablamos de una lista encabezada por La Línea de la Concepción, en Cádiz, con una tasa del 28,6%; y Linares, en Jaén, donde esta situación representa el 27,6% de la población activa.

De cerca, les siguen las ciudades autónomas de Ceuta (26,5%) y Melilla (26,3%); y, en quinta posición, se sitúa una capital de Andalucía: Granada, con una tasa del 24,5%. A continuación, vemos el ranking de las 15 ciudades españolas con más parto, entre las que se sitúan otras siete de Andalucía:

La Línea de la Concepción (Cádiz): 28,6%

Linares (Jaén): 27,6%

Ceuta: 26,5%

Melilla: (26,3%)

Granada: 24,5%

Algeciras (Cádiz): 22,6%

Armilla (Granada): 22%

Jerez de la Frontera (Cádiz): 21,8%

Jaén: 21,7%

Talavera de la Reina (Toledo): 20,8%

San Fernando (Cádiz): 20,3%

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): 20,3%

Almería: 20,1%

Córdoba: 19,6%

Chiclana de la Frontera (Cádiz): 19,5%

¿Cuáles son las ciudades de España con menor tasa de desempleo?

Por el lado contrario, Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, es la población con menor tasa de desempleo, con solo un 5%. Se trata de una cifra aproximada a la de localidades como Las Rozas, en Madrid (5,4%); Sam Sebastián, en Gupúzcoa (5,5%); o Castelldefels, también en Barcelona y con una representación del paro en torno al 6,3%.

Con estos datos, podemos hacernos una idea de la distribución del paro en España. Así, en el conjunto de Andalucía, 198.682 personas cobran el subisidio por desemepleo. A este número hay que sumarle también las que cobran pensiones contributivas (167.396), la renta agraria (58.309), el subsidio agrario (60.821) o la renta activa de inserción (1.816).

Este último apartado hace referencia a un "subsidio para emigrantes españoles mayores de 45 años de edad, que han trabajado en el extranjero al menos seis meses desde su última salida de España y retornan definitivamente sin empleo y sin ingresos, pero con intención de trabajar", explica el Ministerio de Trabajo y Economía Social. "En caso de que no encuentre empleo, se reconoce un subsidio por desempleo, lo que incluye, además, la cobertura sanitaria del retornado y sus dependientes".