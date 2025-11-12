El Banco de España firma un convenio con Bizum para analizar las operaciones de pago y los envíos de dinero entre particulares

Desde que Bizum entró en nuestras vidas, se ha convertido en uno de los métodos más empleados para enviar dinero a otras personas en pocos segundos. Tanto es así que la Agencia Tributaria (AEAT) lo ha incluido entre su modalidades de pago, ya sea para liquidar deudas o pagar la declaración de la Renta, si es preciso. Asimismo, hasta ahora parecía estar menos controlado que las transferencias bancarias, pero la administración ha comenzado recientemente a regularizar estas transacciones.

En la misma línea, otras instituciones también han decidido impulsar la investigación al respecto. Es el caso del Banco de España, que ha firmado recientemente un convenio de colaboración con Bizum "para el suministro de datos agregados por sector y país sobre las operaciones de pago realizadas a través de este sistema", según ha informado la propia autoridad monetaria en una nota de prensa. Ahora bien, ¿cómo se va a traducir en la práctica para todos los usuarios de la plataforma de pago instantáneo?

El Banco de España firma un convenio con Bizum

De acuerdo con el Banco de España, el objetivo final del acuerdo es "utilizar la información global facilitada por Bizum sobre transacciones económicas", ya sea entre particulares o compras de comercio electrónico, con el fin de "mejorar la elaboración, el análisis y la difusión de las estadísticas generales" encomendadas a la propia institución.

A su vez, hay que tener presente que la recopilación de estos datos abrirá las puertas al desarrollo de estudios e investigaciones en materia económica y financiera. Todo ello, "en el ámbito de la economía española, europea e internacional". Teniendo en cuenta la desconfianza que este acuerdo pudiera generar en la sociedad, desde el organismo garantizan "la confidencialidad de la información manejada".

Finalmente, el convenio se presenta con una duración de cuatro años, aunque podría ser renovable por el mismo período de tiempo, tal y como concluye el comunicado del Banco de España.

Hacienda reforzará el control sobre los pagos con bizum desde 2026

Además del reciente acuerdo que ha anunciado este organismo, lo cierto es que las entidades financieras deberán informar mensualmente a la Agencia Tributaria sobre los movimientos bancarios, las operaciones con tarjeta y, en concreto, sobre las transferencias a través de plataformas como Bizum. La nueva normativa al respecto, que entrará en vigor en enero de 2026, establece un sistema de control mucho más exhaustivo sobre las transacciones económicas, afectando principalmente a autónomos y empresas, pero también incrementando la supervisión sobre los pagos realizados por particulares.

Hasta ahora, los bancos solo estaban obligados a comunicar los cobros de profesionales que superasen los 3.000 euros anuales. En cambio, la nueva regulación establece la obligatoriedad de reportar la totalidad de los mismos, sin límite establecido. Por lo tanto, están incluidos los pagos con tarjetas físicas o virtuales en terminales punto de venta (TPV) y, como decíamos, aquellos que se realicen mediante sistemas de pago móvil, como Bizum.