Así es Casa47, el portal inmobiliario del Gobierno que llega en 2026: precios, requisitos y duración de los contratos de alquiler sostenible

El Consejo de Ministros aprobará este martes la transformación de Sepes en Casa47, la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, que lanzará en 2026 un portal imboliario de alquileres asequibles. La nueva empresa pública de vivienda —cuyo nombre alude al artículo 47 de la Constitución— se encargará de todo el ciclo residencial del parque público de vivienda de España, desde la adquisición y planeamiento del suelo hasta la enterga final de llaves.

Casa47 gestionará un amplio patrimonio que se compone tanto de viviendas de construcción propia como de la incorporación de viviendas y suelos procedentes de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliario de Patrimonio (Segipsa) o de la Sareb. En total, se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 viviendas. Estas viviendas pasarán a formar parte para siempre del parque público de venta y alquiler asequible, pero ¿quiénes podrán optar a ellas?

Requisitos para acceder a los alquileres asequibles del Gobierno

El nuevo portal online impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) permitirá consultar las promociones disponibles, los requisitos concretos de cada una y formalizar las solicitudes de vivienda. Asimismo, con el objetivo de dar tranquilidad y seguridad jurídica a los inquilinos, este será el formato de los contratos de alquiler en cuanto a su duración y precio:

Los contratos de alquiler que firme Casa47 podrán tener una duración de hasta 75 años , siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a una vivienda. El contrato inicial tendrá una duración de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años.

El precio se fijará en base a lo que la ciudadanía puede pagar y no en base a los costes de construcción. Ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media de la comunidad autónoma.

Por otro lado, Casa47 pretende llegar al 60% de la población. Así, las ofertas se dirigirán a las personas con rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM, es decir, entre 16.800 y 63.000 euros anuales. "A las rentas inferiores, se les apoya a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre", puntualiza el Gobierno.

Más de 1.700 viviendas protegidas proyectadas en la provincia Sevilla

La empresa pública de vivienda ha licitado en 2025 la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas en todo el territorio y próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros. Este esfuerzo inversor contribuirá a la construcción de un nuevo parque público que acerque a España a los estándares europeos.

En Sevilla, se han traspadado a Casa47 los terrenos de la antigua nave de Hilados y Tejidos de Algodón (Hytasa), entre el Cerro del Águila y el Polígono Sur. Tras casi tres décadas de abandono, se retoma así el proyecto de reurbanización de este solar, en que se construirán 287 viviendas, de las que 105 serán protegidas y 182 de alquiler asequible. También se ha aprobado la cesión de la antigua cárcel de La Ranilla, donde se construirán 240 viviendas asequibles en una céntrica parcela de 5.500 metros cuadrados.

Desde el pasado mes de mayo, en la parcela del Regimiento de Artillería se están construyendo 984 viviendas, de las que 853 serán de régimen de alquiler asequible. Se trata de una superficie militar en desuso de 14,21 hectáreas al sur del casco histórico, junto a la Avenida de Jerez, uno de los principales accesos a la ciudad. El nuevo barrio de vivienda asequible contará con una plaza central, como recuerdo a la que fue la plaza de Armas del cuartel de Artillería Daoiz y Velarde, y se recuperará además el que fuera el edificio principal.

Finalmente, a través de un convenio de colaboración entre Sepes, el Ayuntamiento y la Sociedad de Desarrollo Económico Municipal de Dos Hermanas se construirá el nuevo barrio de El Quintillo. Este espacio en desuso en el interior de la ciudad contará con 923 viviendas, de las cuales 628 serán viviendas protegidas y 295, viviendas libres.