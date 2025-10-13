La colección del Museo Pickman está depositada en un centro logístico de Sevilla

El museo de la fábrica de La Cartuja Pickman pasó a titularidad pública cuando el empresario Álvaro Ruiz de Alda, que estaba al frente de la compañía desde 1999, pagó entonces parte de la deuda que tenía contraída la sociedad con Hacienda entregando la colección de loza y los fondos documentales al Estado, según cuenta José Hurtado, presidente del comité de empresa y autor del Trabajo Fin de Grado "Pickman S.A. La Cartuja de Sevilla. Fundación, desarrollo y liquidación de una empresa sevillana".

Las lozas de la colección de la colección histórica y expositiva de la citada fábrica son de titularidad estatal, en concreto del Museo de Artes Decorativas de Madrid, y desde 2011 están depositadas en el Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía, ubicado en la localidad sevillana de San José de la Rinconada (Sevilla). Esas piezas, por tanto, nunca han estado expuestas pero están accesibles a todas las personas que visitan el Centro Logístico de Patrimonio Cultural y además el Museo de Artes Decorativas las ha usado en distintas exposiciones. Actualmente existe un programa de visitas públicas al museo en determinados días y horas, indica la Junta de Andalucía, que subraya que son muchos los escolares que lo visitan.

Hay que tener en cuenta que esta fábrica no sólo producía enseres para el mundo doméstico, como vajillas, piezas para aseos, zaguanes o chineros, sino que también producía piezas para la industria, las comunicaciones o la construcción, entre otros. De hecho, para Cruzcampo ha estado fabricando muchos de sus tiradores y hace escasas semanas envió su última remesa a la cervecera, guardando en su fábrica los moldes de los serpentines.

Sellos de la fábrica de loza Pickman / M. G.

En cuanto al contenido documental del museos, fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía afirman que está depositado en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, que es de titularidad compartida de la Administración autonómica y el Estado. La colección ingresó en ese archivo en 2010 en concepto de dación en pago de la deuda, "tras el acuerdo por el que se resolvió el lago concurso de acreedores en el que estuvo sumida entonces la empresa de loza".

Este conjunto documental de la fábrica de loza forma parte de la colección histórica del Museo Pickman, declarada Bien de Interés Cultural en 1998. Engloba las secciones de la familia Pickman y de las empresas Pickman & Sons, Picman y Cia, y Pickman SA, así como de Fábrica de Loza La Cartuja de Sevilla. El fondo está formado por la documentación generada en el desarrollo de la gestión empresarial y comercial desde el primer tercio del siglo XIX. Destacan álbumes de calcos, azulejos y pruebas de impresión, libros de acciones, documentación de la administración o de adquisición propiedad, como la copia de la escritura de venta del Monasterio de Santa María de las Cuevas a favor de Carlos Pickman, catálogos de piezas, facturas o diseños de decorados.

Fábrica de Pickman cuando estaba en el Monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla / M. G.

Destacable es la colección de sellos que Pickman ponía en sus piezas mediante procedimientos en seco o impresas, estampadas o en calcomanía. A veces se acopañaban de otros signos que ayudan a identificar al operario que las decoró o la fecha de fabricación. Los sellos más variados son los que se aplicaron a las vajillas, a los azulejos y a las piezas de adorno y artísticas

Una vez organizado y descrito ese fondo documental, compuesto por 353 cajas y 2.279 libros sobre la gestión empresarial y comercial de la empresa fundada en 1841, su contenido está accesible para la consulta de investigadores y puede ser consultada a través del portal de @archivaWeb de la Junta de Andalucía.