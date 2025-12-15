El Colegio de Economistas mantiene en el 2,6% el crecimiento de Sevilla en 2025, algo menor que el andaluz y el español

De izquierda a derecha María del Carmen Delgado, directora ejecutiva del BES; Francisco J. Tato, decano del Colegio Profesional de Economistas; y Rafael Peral Sorroche, responsable de Instituciones, Colectivos y Conven

El Colegio de Economistas de Sevilla y la Universidad Loyola Andalucía mantienen en su Barómetro Económico el crecimiento de la provincia en el 2,6% en 2025, lo mismo que pronosticaron el pasado mes de octubre, sustentado por la mejora del empleo, el dinamismo del consumo y la fortaleza del sector servicios. En 2026 se producirá una cierta desaceleración, pero muy leve, hasta el 2,4%.

El ritmo de avance del Producto Interior Bruto es ligeramente inferior al de Andalucía y España en 2025 (pronostica un crecimiento del 2,8% en ambos ámbitos) e igual en 2026 (2,4%). El cálculo del Colegio de Economistas, por otro lado, se aleja del pronóstico de Analistas Económicos, el servicio de estudios de Unicaja, que estima que la provincia será de las pocas andaluzas que supere el 3% (3,2%, en concreto) este año.

El barómetro Económico de Sevilla también prevé que el impulso del empleo en la provincia también sea menor que el andaluz en 2025 (+1,1% frente al 2,2% regional), aunque este indicador se recuperará en 2026, con un incremento del 2,3%, dos décimas superior al de la comunidad. El paro continuará su senda de descenso: 13,8% de media en 2025 y 12,7% en 2026, en ambos casos por debajo de la media andaluza. “Estos niveles consolidan una mejora significativa del mercado de trabajo, que se aproxima a cifras anteriores a la pandemia y refleja una continuidad en la generación de oportunidades laborales”, ha señalado María del Carmen Delgado, directora ejecutiva del Barómetro Económico de Sevilla y directora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola.

La inflación, por otro lado, seguirá moderándose, incluso por debajo de la media española, con un 2,6% en 2025 y el 2% en 2026, en línea con el objetivo marcado por el Banco Central Europeo (BCE).

Los autores del informe ven, tanto en Andalucía como en Sevilla, "un escenario de avance económico estable, siempre condicionado a la evolución del contexto internacional y a la capacidad de consolidar la inversión y el crecimiento productivo a medio plazo".

Junto a la directora del informe, estuvieron presentes en la presentación del informe Francisco J. Tato, decano del Colegio Profesional de Economistas, y Rafael Peral Sorroche, responsable de Instituciones, Colectivos y Convenios de Caja Rural del Sur.

Evolución de la economía en 2025

Los primeros trimestres de 2025 reflejan un ritmo de actividad que, aunque más contenido que en 2024, mantiene sus pilares fundamentales: servicios, turismo y construcción. Los datos disponibles sugieren que la afiliación a la Seguridad Social ha evolucionado al alza, apoyada por la creación neta de empleo en sectores clave como hostelería, comercio y servicios personales.

Al mismo tiempo, las transacciones urbanísticas y la actividad en el sector de la construcción muestran signos de reactivación, lo que vuelve a dotar de dinamismo al mercado inmobiliario local.

El sector servicios, reforzado por la demanda turística y el repunte de la movilidad, sigue siendo el motor principal del consumo interno. "Aunque el crecimiento no alcanza los niveles del boom postpandemia, la combinación de empleo relativamente estable, consumo sostenible y recuperación turística contribuye a mantener un entorno de confianza para empresas y hogares", señala el informe.

Retroceso de la actividad en el tercer trimestre

En cuanto al indicador sintético trimestral de la actividad económica de la provincia de Sevilla, el llamado Índice BES, para el tercer trimestre del 2025 se situó en 114,4 para Sevilla (frente al 121,6 del trimestre anterior) y en 129,4 para Andalucía (frente al 128,3 del trimestre anterior).

Para Sevilla, aunque los indicadores se encuentran por encima de los valores de referencia, prácticamente todos han mostrado menor dinamismo respecto al segundo trimestre del año, con la excepción de consumo de energía eléctrica y los afiliados a la Seguridad Social, que han mostrado un leve incremento.

Resalta las pernoctaciones, las cuales han registrado una importante caída al compararlas con respecto al segundo trimestre de 2025, más acentuada en el mes de julio y recuperada en el mes de septiembre. Al comparar el índice con el mismo periodo de 2024, se observa que las pernoctaciones muestran una tendencia similar. Las exportaciones también han presentado una caída importante comparada con el trimestre anterior (5%), aunque, similar al caso anterior, es una situación presentada en años anteriores. Estos dos últimos junto con las sociedades mercantiles constituidas, son los responsables de la caída mostrada en el BES este trimestre.