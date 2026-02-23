Confirmado por Hacienda: retendrá hasta 43 euros al mes del SMI y solo los devolverá si presentas la Renta

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) trae consigo una consecuencia que muchos trabajadores no esperaban. Tras la actualización hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales, Hacienda podrá aplicar retenciones de hasta 43 euros al mes en determinadas nóminas. Ese dinero no se pierde definitivamente, pero tampoco se devuelve de manera automática: solo se podrá recuperar si se presenta la declaración de la Renta.

Por qué afecta la subida del SMI al IRPF

El origen de esta situación está en el encaje entre el nuevo SMI y los actuales umbrales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El mínimo exento de tributación se mantiene en torno a los 15.876 euros anuales. Con el nuevo salario mínimo por encima de esa cifra, algunos trabajadores comienzan a tener retenciones en nómina que antes no se aplicaban o que eran inferiores.

En términos prácticos, esto significa que el salario bruto ha subido, pero el salario neto mensual puede verse reducido por la retención fiscal. La cifra de hasta 43 euros mensuales dependerá de la situación personal de cada trabajador: estado civil, hijos a cargo, discapacidad, contrato o pagas prorrateadas, entre otros factores.

Quiénes pueden verse afectados

No todos los perceptores del SMI sufrirán exactamente la misma retención, pero sí existe un grupo amplio que notará el ajuste. Especialmente aquellos trabajadores sin cargas familiares y con una única fuente de ingresos pueden experimentar este recorte mensual en su nómina.

Paradójicamente, muchos de ellos no estarían obligados a presentar la declaración de la Renta por su nivel de ingresos. Sin embargo, este año puede resultarles conveniente hacerlo. Si no presentan la declaración, las cantidades retenidas quedarán en manos de Hacienda y no habrá devolución posterior.

Cómo recuperar el dinero retenido

La única vía para recuperar esas cantidades es presentar la declaración de la Renta dentro del plazo correspondiente. Al hacerlo, el contribuyente podrá aplicar las deducciones y ajustes diseñados para evitar que la subida del SMI suponga una mayor carga fiscal efectiva.

En muchos casos, el resultado de la declaración podría ser a devolver. La suma de las retenciones mensuales puede alcanzar varios cientos de euros al finalizar el año fiscal. Presentar la Renta, aunque no sea obligatorio, permitirá regularizar la situación y recuperar el dinero adelantado en forma de retenciones.

Qué ocurre si no se presenta la declaración

Si el trabajador decide no presentar la declaración por no estar obligado legalmente, Hacienda no realizará ninguna devolución automática. Las retenciones practicadas mes a mes se consolidarán como impuesto pagado y no se revisará la posible devolución.

Por eso, expertos fiscales recomiendan revisar el borrador de la Renta incluso en aquellos casos en los que no exista obligación formal de declarar. Un simple trámite puede marcar la diferencia entre recuperar varios cientos de euros o perderlos definitivamente.

La clave: salario bruto frente a salario real

La subida del SMI supone una mejora salarial en términos brutos, pero el impacto real en el bolsillo dependerá de la gestión fiscal. El salario neto final no solo está condicionado por la nómina mensual, sino también por cómo se ajusten las retenciones y por si se presenta o no la declaración anual.

En un contexto de aumento de costes y pérdida de poder adquisitivo, cada euro cuenta. Por eso, quienes cobren el SMI o una cantidad cercana deberían revisar con detalle su situación antes de que finalice la campaña de la Renta. La diferencia entre presentar o no la declaración puede suponer recuperar hasta 43 euros al mes retenidos, que acumulados a lo largo del año representan una cantidad nada despreciable.