Cuenta atrás para la Renta 2025: Cómo anticiparse al 'hachazo' de Hacienda en Sevilla

La primavera en Sevilla no solo trae el azahar y los preparativos de la gran semana; para miles de contribuyentes, también marca el inicio de una de las citas más temidas con la administración: la Declaración de la Renta. Con la campaña de 2025 (correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior) asomando en el calendario de 2026, la incertidumbre se instala en los hogares. ¿A pagar o a devolver? La respuesta, según los expertos fiscales, no es cuestión de suerte, sino de una arquitectura contable que conviene revisar antes de que el primer borrador aparezca en la pantalla del ordenador.

El asesoramiento preventivo se ha convertido en la mejor herramienta para no engrosar las arcas del Estado más de lo estrictamente necesario. En un escenario de inflación persistente y cambios normativos, entender el funcionamiento de las retenciones y las deducciones autonómicas es, más que un derecho, una obligación financiera.

El espejismo del borrador: ¿Por qué no debemos fiarnos a ciegas?

El borrador de la Agencia Tributaria es, para muchos, un alivio rápido. Un clic y trámite cumplido. Sin embargo, los fiscalistas advierten: Hacienda no siempre tiene toda la foto de nuestra vida. El algoritmo del fisco es eficiente volcando datos de nóminas y cuentas bancarias, pero suele ser "olvidadizo" con las circunstancias personales que reducen la factura fiscal.

Cambios en la unidad familiar: Un nacimiento, un divorcio o el fallecimiento de un familiar a cargo durante 2025 pueden alterar drásticamente el resultado. Si estos datos no están actualizados, el borrador nos obligará a pagar de más por defecto.

Un nacimiento, un divorcio o el fallecimiento de un familiar a cargo durante 2025 pueden alterar drásticamente el resultado. Si estos datos no están actualizados, el borrador nos obligará a pagar de más por defecto. La trampa de los dos pagadores: Es el gran fantasma de los sevillanos que han cambiado de empleo o han estado en situación de desempleo durante el año. Al no haber ajustado las retenciones mes a mes, la suma de ingresos suele arrojar un resultado positivo (a pagar) que suele pillar desprevenido al contribuyente.

La importancia de la "Andalucía Fiscal"

Uno de los puntos donde más dinero se pierde por desconocimiento es en el tramo autonómico. La Junta de Andalucía mantiene vigentes una serie de beneficios que, de no incluirse manualmente, se pierden en el limbo burocrático.

Ayudas al alquiler: Especialmente relevante para los jóvenes sevillanos que viven de alquiler. Cumpliendo ciertos límites de renta, la deducción puede suponer un respiro importante. Gastos en educación y formación: Desde las clases de idiomas hasta los gastos en informática o formación profesional, Andalucía permite desgravar parte de estos costes si se justifican adecuadamente. Inversión en vivienda habitual: Aunque la deducción estatal desapareció hace años para compras nuevas, los contratos antiguos y ciertas reformas de adecuación para personas con discapacidad en nuestra comunidad siguen teniendo un encaje fiscal beneficioso.

¿Cómo saber el resultado antes de tiempo?

No hace falta esperar a que se abra el plazo oficial para tener una estimación precisa. El uso de simuladores fiscales (como el programa Renta Web Open) permite introducir los datos de nuestros certificados de retenciones y facturas para obtener una fotografía fija de nuestra situación.

El perfil del contribuyente que debe buscar ayuda profesional

Si bien un asalariado con una única nómina y sin propiedades puede gestionar su renta de forma autónoma, existen perfiles "de riesgo" que deberían delegar este trámite en un gestor:

Inversores en criptoactivos y acciones: La fiscalidad de las ganancias patrimoniales se ha endurecido y los errores en la declaración de estos activos son el principal foco de inspección actual.

La fiscalidad de las ganancias patrimoniales se ha endurecido y los errores en la declaración de estos activos son el principal foco de inspección actual. Beneficiarios de subvenciones: Si has recibido el Bono Alquiler Joven, el Plan Moves para un vehículo eléctrico o ayudas a la rehabilitación de vivienda, recuerda que tributan como ganancia patrimonial . No incluirlas es garantía de una paralela de Hacienda en pocos meses.

Si has recibido el Bono Alquiler Joven, el Plan Moves para un vehículo eléctrico o ayudas a la rehabilitación de vivienda, recuerda que . No incluirlas es garantía de una paralela de Hacienda en pocos meses. Autónomos en pluriactividad: La complejidad de los gastos deducibles y el nuevo sistema de cotización por ingresos reales hace que la declaración de 2025 sea especialmente técnica.

Calendario y estrategia: No lo deje para junio

La campaña de este 2026 será intensa. La recomendación de los expertos es clara: recopilar la documentación ahora. Extractos bancarios, recibos de donativos a ONGs o hermandades (que también desgravan), certificados de empresa y facturas de alquiler deben estar ya en una carpeta.Anticiparse al resultado permite, en caso de que salga a pagar, planificar el desembolso en dos plazos o buscar vías de financiación. En cambio, si sale a devolver, presentar la declaración en los primeros días asegura que el ingreso llegue a nuestra cuenta antes de que comiencen las vacaciones de verano.