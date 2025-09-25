Quién tiene derecho a cobrar el plus de antigüedad y cómo pedirlo: "Si está reconocido por convenio colectivo, solo podrás reclamar los últimos 12 meses"

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista con un millón de seguidores en TikTok, explica cómo saber si tienes derecho a un plus por antigüedad.

Los contratos y las nóminas son los documentos fundamentales que regulan la relación laboral entre una empresa y el trabajador. Estos recogen aspectos como el salario, así como los complementos que percibe la persona contratada. Uno de ellos es el plus de antigüedad, que bonifica a los asalariados en función del tiempo que lleven trabajando en la empresa. Pero ¿en qué debes de fijarte para saber si tienes derecho a cobrarlo?

"Se trata de un complemento salarial que tiene que estar previsto en el convenio colectivo", explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada. El convenio colectivo es el acuerdo legal que establece las condiciones de trabajo y empleo en una empresa o sector determinado y, por lo general, viene recogido en la cláusula 7 de tu contrato de trabajo. Por tanto, puedes consultarlo y buscar por internet su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Si el plus por antigüedad, trienios o quinquenios no están expresamente previstos en tu convenio colectivo, no tendrás derecho a cobrar nada", apunta este abogado, sin importar el tiempo que lleves trabajando en la empresa. Ahora bien, en caso de que tengas derecho y no lo estés percibiendo en tu nómina, podrás reclamar el abono del importe correspondiente a los 12 últimos meses.

Según De la Calzada, el trabajador deberá enviar su reclamación a la empresa mediante un correo electrónico en que haga constar:

La previsión del plus por antigüedad, trienios o quinquenios en el convenio colectivo

Que estos complementos no han sido abonados

La reclamación de la parte correspondiente a los 12 últimos meses, junto con el importe

Un asesor puede ayudarte a formular esta reclamación. "Con esa reclamación interrumpes la prescripción y, en caso de que no se te abone, podrás acudir a los juzgados". Cabe recordar que todos los trabajadores comparten el derecho a estos complementos salariales, independientemente de si trabajan a tiempo completo o parcial.

El engaño más común de las empresas para recortar antigüedad

La antigüedad en base a la que se calculan estos complementos salariales consta normalmente en la parte superior derecha de la nómina. Esta misma fecha será tenida en cuenta en el caso de una hipotética indemnización por despido, de ahí la importancia de que el trabajador compruebe que coincide con su primer contrato en la empresa.

Es bastante habitual que las empresas establezcan la antigüedad por la fecha en la que el trabajador fue contratado de manera indefinida. No obstante, si existen contratos temporales anteriores, incluidos los realizados a través de empresas de trabajo temporal (ETT) estos también deberán ser tenidos en cuenta. Este es un aspecto fácil de comprobar a través de la vida laboral.

Cuanto más se retrotraiga esta fecha, antes empezará el trabajador a cobrar el plus por antigüedad, o su cuantía será mayor en caso de estar ya cobrándolos. Igualmente, el importe de la indemnización será más alto en caso de despido.