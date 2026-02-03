Ingreso Mínimo Vital (IMV) y subsidio por desempleo: ¿se pueden cobrar a la vez?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el subsidio por desempleo son dos de las principales ayudas que reciben las personas en una situación económica complicada. Pero ¿es posible cobrarlas al mismo tiempo? La respuesta no es tan simple: hay que tener en cuenta la situación personal, los ingresos y los requisitos que establece la normativa vigente.

Estas prestaciones están gestionadas por organismos distintos - la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) - y responden a diferentes finalidades. No obstante, sus diferencias no implican una compatibilidad automática; si bien es verdad que el IMV se puede compaginar con muchas ayudas. Eso sí, es imprescindible que se respeten las condiciones, límites y obligaciones establecidos.

¿Qué es el IMV?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica mensual destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos para aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad. Gestionada por la Seguridad Social, tiene como objetivo reducir la pobreza severa y, en consecuencia, la exclusión social. "No es un subsidio «aislado»", informan desde Esan Asesores. Esto significa que "puede complementarse con otras ayudas, siempr4e que no se supere un determinado umbral de ingresos o patrimonio".

Uno de los principales requisitos para optar a esta ayuda es pertenecer a lo que se considera persona o unidad familiar "vulnerable". Para ello, "se toma en consideración la capacidad económica del solicitante, computando los recursos de todos los miembros de la unidad de convivencia", explican desde la Seguridad Social. Los ingresos mensuales deben ser inferiores a la renta garantizada que, para un adulto solo en 2026, es de 8.803,2 euros anuales; es decir, unos 733,6 euros mensuales.

¿Se pueden cobrar el IMV y el subsidio por desempleo a la vez?

Entonces, cabe preguntarse si el Ingreso Mínimo Vital es compatible con un subsidio por desempleo. Y la respuesta es sí, pero con matices. Como decíamos, el IMV se calcula teniendo en cuenta todos los recursos del hogar. Por ello, en caso de estar cobrando el paro, esta cantidad se incluirá dentro de los ingresos. La Seguridad Social analiza cada caso por separado, con el fin de determinar a qué cantidad tiene derecho el solicitante.

El IMV cuenta con 14 niveles de ayuda y el subsidio por desempleo es de 570 euros durante los primeros seis meses. Por lo tanto, un trabajador que vive solo y cobra el subsidio para mayores de 52 años puede solicitar el IMV, completando así la diferencia entre lo que cobra (480 euros mensuales) y la renta mínima garantizada (733,6 euros).

"Lo importante es que la suma total no supere el 80% del IPREM mensual", explican desde Esan Asesores. Entoonces, el cobro del Ingreso Mínimo Vital y el paro es compatible, siempre que se cumplan los requisitos de renta y residencia exigidos por la normativa. En este sentido, el reciente sistema de "pasarela" entre el SEPE y la Seguridad Social agiliza la gestión, lo que supone un alivio para muchas personas en situación de desempleo.