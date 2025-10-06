Cómo invertir "de forma rentable y segura", según la OCU: "Para reducir el riesgo lo mejor es diversificar y combinar distintos productos"

El 6 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera, uno de los hitos más importantes para impulsar la cultura al respecto y dotar a los ciudadanos de "herramientas, habilidades y conocimientos con los que adoptar decisiones financieras informadas y apropiadas", explica la Fundación ICO. Por ese motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista con 10 consejos básicos para invertir "de forma rentable y segura".

El mundo de las inversiones es un sector todavía desconocido para muchas personas, aunque cada vez son más las que se deciden a dar el paso. En un momento de incertidumbre económica como el actual, su importancia estriba en que permite generar riqueza, proteger el dinero de la inflación y alcanzar metas financieras a largo plazo. Sin embargo, es importante informarse bien, valorar el entorno y actuar en función a unos objetivos claros.

10 consejos para invertir "de forma rentable y segura"

"Con esta iniciativa, la OCU pretende contribuir a mejorar el conocimiento de los consumidores sobre distintas materias financieras, ayudándoles a tomar las decisiones de inversión más adecuadas a sus características y también a prevenir el creciente fraude en distintas modalidades (Phishing, fraude online, estafas piramidales, inversiones no garantizadas, etc...)", explica la organización.

Así, además de una serie de talleres sobre economía doméstica que la OCU impartirá en ciudades como Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia y Toledo, ofrece durante la conmemoración de la efeméride 10 consejos de gran utilidad para futuros inversores:

¿Cuál es el objetivo de la inversión? Este es el primer punto que hay que tener en cuenta, así como el riesgo que se está dispuesto a asumir. Solo así será posible tomar decisiones conforme a los intereses, límites e inquietudes de cada persona.

Este es el primer punto que hay que tener en cuenta, así como el riesgo que se está dispuesto a asumir. Solo así será posible tomar decisiones conforme a los intereses, límites e inquietudes de cada persona. Ante posibles imprevistos, es recomendable mantener una cantidad de dinero que, según los expertos, debería ser equivalente al importe de tres meses de salario. Sobre este punto, "la OCU recuerda que no todos los productos permiten recuperar el dinero sin sufrir penalizaciones; y así se evita tener que deshacerse de una inversión en un momento inoportuno, perdiendo dinero".

Estudiar bien el mercado . Teniendo esto en cuenta, es recomendable desconfiar de cualquier promesa de obtener beneficios muy por encima de lo estimado en el momento actual. "Antes de contratar un producto de inversión, hay que confirmar que se ajusta al perfil de la inversión".

. Teniendo esto en cuenta, es recomendable desconfiar de cualquier promesa de obtener beneficios muy por encima de lo estimado en el momento actual. "Antes de contratar un producto de inversión, hay que confirmar que se ajusta al perfil de la inversión". Exigir siempre información por escrito . Antes de proceder, hay que leer y estudiar el contrato. Por ello, "es conveniente pedir asesoramiento independiente antes de firmar el contrato".

. Antes de proceder, hay que leer y estudiar el contrato. Por ello, "es conveniente antes de firmar el contrato". Estudiar los costes antes de contratar la inversión . Es decir, el mantenimiento de la cuenta o las comisiones de gestión).

. Es decir, el mantenimiento de la cuenta o las comisiones de gestión). Tener en cuenta la fiscalidad . En este sentido, los impuestos reducen el rendimiento de las inversiones.

. En este sentido, los impuestos reducen el rendimiento de las inversiones. No perder de vista el efecto de la inflación . "Los precios de los productos y servicios suelen ir subiendo con el paso del tiempo: si se invierten los ahorros en un producto que remunera por debajo de la inflación, se está perdiendo poder adquisitivo", explica la OCU. "Además, debido al interés compuesto, el efecto multiplicativo de los intereses es mayor cuanto mayor sea el plazo, de ahí la importancia de ahorrar a largo plazo".

. "Los precios de los productos y servicios suelen ir subiendo con el paso del tiempo: si se invierten los ahorros en un producto que remunera por debajo de la inflación, se está perdiendo poder adquisitivo", explica la OCU. "Además, debido al interés compuesto, el efecto multiplicativo de los intereses es mayor cuanto mayor sea el plazo, de ahí la importancia de ahorrar a largo plazo". El Fondo de Garantía de Depósitos garantiza hasta 100.000 euros por titular y entidad.

Los seguros de ahorro y los planes de pensiones no están cubiertos por el Fondo de Garantía. "No obstante, en los fondos y planes los activos están separados del patrimonio de la entidad, lo que aporta algo de seguridad si ésta resultara insolvente".

"Para reducir el riesgo, lo mejor es diversificar y combinar distintos productos", concluye la OCU. "Por ejemplo, acciones baratas con buenas perspectivas de sectores y países diferentes, para los más 'arriesgados'; o productos de renta fija y acciones, en proporción variable".

¿Qué importancia tiene la educación financiera?

El primer lunes de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera. Sin embargo, "a pesar de los esfuerzos por reivindicar su papel fundamental en la vida de las personas, la mayor parte de la población tiene unos conocimientos financieros limitados", observa BBVA. "Esto tiene un impacto directo en su capacidad para gestionar su finanzas". Pero ¿hasta qué punto?

En julio de 2023, el Eurobarómetro de la Comisión Europea determinó que solo el 18% de los ciudadanos de la Unión Europea demuestra amplios conocimiento al respecto. Mientras tanto, el 64% refleja un nivel medio y otro 18%, un nivel bajo. Sea como sea, hablamos de una herramienta fundamental en la vida diaria de las personas. La educación financiera pretende reforzar la confianza en las instituciones, mejorar la planificación económica de la sociedad y contribuir a la estabilidad del sistema. Tomar decisiones informadas y prudentes ante los posibles riesgos es clave para mejorar la situación a largo plazo.