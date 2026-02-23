Jubilación anticipada sin penalización: el BOE publica quiénes pueden retirarse antes en España

La Seguridad Social ha confirmado la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para determinados colectivos de trabajadores en España. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 402/2025, que regula un procedimiento mediante el cual quienes desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos podrán retirarse antes de la edad ordinaria sin que su pensión se vea reducida. Esta medida supone un avance significativo en materia de protección social y reconoce las particularidades de ciertas actividades profesionales que implican mayor desgaste físico y riesgos laborales.

El sistema de pensiones español ha experimentado numerosas modificaciones en los últimos años, y este 2025 trae consigo cambios sustanciales en las condiciones de jubilación. La reforma afecta tanto a trabajadores próximos a la edad de retiro como a quienes se encuentran en activo, modificando aspectos como la edad legal de jubilación, el cálculo de las prestaciones y, especialmente, las posibilidades de adelantar la salida del mercado laboral. El nuevo procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros responde a la necesidad de adaptar el sistema a la realidad de determinadas profesiones que presentan índices elevados de siniestralidad y desgaste laboral.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido públicamente esta iniciativa señalando que "algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral". Según ha explicado la responsable del departamento, los datos evidencian que existen actividades profesionales con mayor incidencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales. En este sentido, Saiz ha subrayado que el procedimiento permitirá que aquellos trabajadores que cumplan los requisitos establecidos puedan jubilarse de forma anticipada, compensando así el mayor desgaste acumulado durante su trayectoria profesional.

Criterios objetivos para aplicar los coeficientes reductores

El Real Decreto 402/2025 establece una serie de indicadores objetivos y medibles para determinar qué trabajadores pueden beneficiarse de estos coeficientes reductores. Entre los criterios principales se encuentran la incidencia de incapacidad temporal en el sector o actividad, el número de fallecimientos relacionados con la actividad laboral, los casos de incapacidad permanente y la duración media de estos procesos de incapacidad. Estos parámetros permitirán identificar con precisión aquellas profesiones que presentan mayor riesgo y desgaste.

Además de los indicadores sanitarios y de siniestralidad, la normativa contempla otros factores complementarios como la edad media de los trabajadores del sector, la distribución por sexo, los niveles de rotación laboral y el tamaño de las empresas en las que se desarrolla la actividad. Esta aproximación multidimensional pretende ofrecer una evaluación completa y justa de las condiciones laborales, evitando que queden fuera colectivos que, pese a no alcanzar los umbrales en todos los indicadores, sí experimentan condiciones de trabajo particularmente exigentes.

Procedimiento de solicitud y evaluación

Las solicitudes para la aplicación de estos coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán individuales, sino que deberán presentarse a través de organizaciones representativas. Concretamente, podrán tramitarlas las organizaciones sindicales más representativas, las organizaciones empresariales del sector correspondiente, las asociaciones de trabajadores autónomos o, en determinados casos, las propias administraciones públicas cuando se trate de empleados del sector público.

Una vez presentada la solicitud, una comisión de evaluación específica analizará cada caso de manera pormenorizada. Esta comisión estará formada por representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como por miembros designados por los interlocutores sociales. El objetivo es garantizar que la decisión sobre la aplicación de los coeficientes reductores se tome de forma colegiada, transparente y basada en criterios técnicos objetivos, evitando así posibles arbitrariedades o desigualdades en el tratamiento de los diferentes sectores.

Impacto en las cotizaciones sociales

La aplicación de estos coeficientes reductores no será neutral desde el punto de vista financiero. Para mantener la sostenibilidad y la equidad del sistema de Seguridad Social, la medida implicará un ligero incremento en las cotizaciones sociales. Este aumento compensará el coste adicional que supone permitir que ciertos trabajadores accedan a la jubilación anticipada sin merma en su pensión, distribuyendo así el coste entre el conjunto del sistema y evitando que recaiga exclusivamente sobre las arcas públicas.

Este enfoque busca equilibrar la justicia social con la viabilidad económica del sistema de pensiones. Al vincular la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización con un ajuste en las cotizaciones, se pretende que el sistema pueda mantener su capacidad de pago a largo plazo, sin comprometer las prestaciones de las generaciones futuras ni generar desequilibrios presupuestarios insostenibles.

Ejemplos prácticos de aplicación

Para ilustrar cómo funcionará en la práctica esta medida, el Gobierno ha proporcionado varios ejemplos concretos que permiten comprender mejor su alcance y aplicación. Uno de los casos más representativos es el de los trabajadores con discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Estos trabajadores podrán adelantar su jubilación sin que ello suponga una reducción en la cuantía de su pensión, reconociendo así las dificultades adicionales que enfrentan en el mercado laboral.

Otro ejemplo significativo es el de los bomberos. Un profesional de este cuerpo que acredite al menos 35 años de servicio efectivo podrá jubilarse a los 59 años en lugar de a los 60, aplicando un coeficiente reductor de 0,20 por cada año trabajado en esa actividad. Este coeficiente reconoce la dureza física y el riesgo inherente a la profesión de bombero, que implica exposición constante a situaciones peligrosas y un elevado desgaste físico a lo largo de la carrera profesional.

Comparativa con otros países europeos

La ministra Elma Saiz ha destacado que esta reforma acerca a España a las políticas aprobadas por otros países del entorno europeo. Naciones como Francia, Austria o Italia cuentan desde hace años con mecanismos similares que permiten la jubilación anticipada sin penalización para trabajadores de sectores considerados especialmente penosos o peligrosos. En Francia, por ejemplo, existe el sistema de "pénibilité" que permite acumular puntos en función de la exposición a factores de riesgo laboral, que posteriormente pueden canjearse por formación, reducción de jornada o adelanto de la edad de jubilación.

Austria, por su parte, mantiene un sistema de "trabajos pesados" (Schwerarbeit) que permite jubilaciones anticipadas sin reducción de pensión para quienes han trabajado durante largos periodos en condiciones especialmente exigentes. Italia cuenta con el sistema "lavori usuranti" que reconoce trabajos desgastantes y permite adelantar la edad de retiro. La adopción de medidas similares en España refleja una tendencia europea hacia el reconocimiento de las diferencias en las condiciones laborales y su impacto en la capacidad de prolongar la vida laboral.

Qué son los coeficientes reductores de jubilación

Los coeficientes reductores son porcentajes que se aplican a la base reguladora de la pensión cuando un trabajador se jubila antes de la edad ordinaria establecida. Tradicionalmente, estos coeficientes penalizaban económicamente la jubilación anticipada, reduciendo el importe de la prestación mensual que recibiría el pensionista. El objetivo de esta penalización era desincentivar las jubilaciones tempranas y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, el nuevo marco normativo introduce una excepción a esta regla general para determinados colectivos. Cuando se aplican los coeficientes reductores previstos en el Real Decreto 402/2025, estos no suponen una reducción de la pensión, sino que actúan como un mecanismo de adelanto de la edad de jubilación manteniendo intacta la cuantía de la prestación. Este cambio conceptual reconoce que, en determinadas profesiones, prolongar la vida laboral hasta la edad ordinaria puede resultar física o mentalmente insostenible.

¿Quiénes pueden solicitar la jubilación anticipada sin penalización?

No todos los trabajadores podrán acogerse a este nuevo sistema de jubilación anticipada sin merma de pensión. La normativa establece que únicamente podrán beneficiarse aquellos colectivos cuyas actividades sean reconocidas oficialmente como especialmente duras o peligrosas, tras el análisis de la comisión de evaluación correspondiente. Esto significa que la aplicación de los coeficientes reductores no es automática ni universal, sino que requiere un procedimiento de reconocimiento sectorial.

Entre los colectivos que previsiblemente podrán beneficiarse se encuentran profesiones con alta siniestralidad laboral como mineros, trabajadores de la construcción en determinadas especialidades, personal de emergencias, trabajadores expuestos a sustancias tóxicas o condiciones ambientales extremas, y profesionales con discapacidad reconocida. Cada sector o actividad deberá someterse al proceso de evaluación establecido para determinar si cumple los criterios objetivos que dan derecho a la aplicación de estos coeficientes.

¿Cómo afectará esta medida al sistema de pensiones español?

La implementación de estos coeficientes reductores sin penalización económica tendrá un impacto multidimensional en el sistema de pensiones español. Desde el punto de vista social, supone un avance en términos de equidad y justicia, reconociendo que no todos los trabajadores tienen la misma capacidad para prolongar su vida laboral hasta la edad ordinaria de jubilación. Este reconocimiento puede contribuir a reducir la incidencia de enfermedades profesionales y accidentes laborales en trabajadores de edad avanzada.

Desde la perspectiva económica, la medida requerirá ajustes en la financiación del sistema mediante el incremento de cotizaciones mencionado. Los analistas señalan que el impacto financiero dependerá del número de trabajadores que finalmente puedan acogerse a estos coeficientes, lo cual aún es difícil de estimar. No obstante, el Gobierno ha asegurado que la medida se ha diseñado de manera que no comprometa la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo.

¿Cuándo entra en vigor esta reforma?

El Real Decreto 402/2025 ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que sus disposiciones entran en vigor según el calendario establecido en el propio texto normativo. Sin embargo, la aplicación práctica de los coeficientes reductores requerirá un periodo de transición durante el cual las organizaciones representativas deberán presentar las solicitudes correspondientes y la comisión de evaluación deberá analizar y resolver cada caso.

Se estima que los primeros reconocimientos de sectores con derecho a estos coeficientes podrían producirse en los próximos meses, aunque el despliegue completo de la medida probablemente se extenderá a lo largo de 2025 y 2026. Las administraciones públicas y los agentes sociales están trabajando ya en la identificación de los sectores prioritarios y en la preparación de la documentación necesaria para iniciar los procedimientos de evaluación.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada

Además de pertenecer a un sector reconocido como especialmente duro o peligroso, los trabajadores deberán cumplir requisitos adicionales para poder beneficiarse de estos coeficientes reductores. Entre estos requisitos se encuentra haber cotizado un número mínimo de años a la Seguridad Social, generalmente en torno a los 35 años, y haber desarrollado la actividad considerada penosa durante un periodo significativo de la vida laboral.

La normativa establece que no será suficiente con haber trabajado ocasionalmente en un sector reconocido, sino que será necesario acreditar una trayectoria profesional prolongada en dicha actividad. Este requisito pretende evitar situaciones de fraude o aprovechamiento del sistema por parte de trabajadores que únicamente han desarrollado brevemente actividades duras al final de su carrera profesional.