La Seguridad Social aclara cuándo puedes jubilarte en 2026 sin perder dinero

Planificar la jubilación no es solo una cuestión de edad. También implica pensar en números y elegir el mejor momento para dar el paso. Con la normativa de la Seguridad Social en constante ajuste, cada vez son más los trabajadores que se preguntan si podrán retirarse en 2026 sin ver recortada su pensión y qué condiciones deberán cumplir para ello.

En este contexto, el organismo vuelve a poner el foco en dos factores determinantes: la edad ordinaria de jubilación y el mínimo de años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la prestación. Así, 2026 supondrá un nuevo avance en el calendario progresivo que endurece los requisitos, acercando la edad legal a los 67 años y aumentando el período de cotización indispensable para obtener la pensión íntegra.

Jubilarse en 2026 sin perder dinero: requisitos mínimos

La reforma de 2011 sentó las bases del calendario actual, introduciendo un ajuste gradual de estos dos conceptos. Su objetivo era garantizar la sostenibilidad del sistema y adaptar las pensiones a los sucesivos cambios demográficos. Por ello, se impulsó un proceso que culminará en 2027, cuando el mínimo de cotización exigido ascienda hasta los 38 años y 6 meses. Aquellos que cumplan este requisito, podrán jubilarse a los 65 años y, si no es el caso, deberán esperar hasta los 67 años.

Ahora bien, ¿qué escenario se presenta en 2026? Todavía nos encontramos un escalón por debajo de la norma definitiva. Esto significa que, según la Seguridad Social, los trabajadores deberán contar al menos con 38 años y 3 meses cotizados para jubilarse, sin perder dinero, a los 65 años. Si no, la edad ordinaria se eleva hasta los 66 años y 10 meses.

¿A qué edad se puede pedir la jubilación anticipada?

Por otro lado, no todos los trabajadores esperan hasta la mencionada fecha: algunos prefieren adelantar su jubilación y dar el paso unos años antes. Para ellos existe la jubilación anticipada voluntaria, una modalidad que permite retirarse antes de la edad ordinaria, aunque está directamente vinculada a ella. Por ese motivo, se ajusta igualmente en función de los cambios normativos.

En la práctica, esto significa que el anticipo máximo permitido actualmente es de 24 meses respecto a la edad ordinaria. Así, un trabajador puede acceder a esta opción desde los 64 años y 10 meses, si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses. Por el contrario, aquellos que hayan superado ese umbral, podrán solicitar la jubilación anticipada a los 63 años. Esta flexibilidad permite planificar la retirada según las circunstancias personales, aunque siempre con la previsión de que modificar la fecha puede afectar al importe final de la pensión.

Finalmente, es posible que algunos trabajadores se enfrenten a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa, por despido o cese de la actividad. En este caso, el período de cotización es el mismo, pero la edad legal baja hasta los 62 años y 10 meses, en el caso de que no se cumpla con el mínimo exigido; y hasta los 61 años, si se ha cotizado durante el tiempo pautado en 2026.