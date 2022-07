El alza de los materiales deja más de 100 obras sin adjudicar en Andalucía por 94 millones de euros

El alza de los precios de los materiales de la construcción ha conducido a que hayan quedado sin adjudicar, es decir, desiertas, más de 100 obras por un valor de 93,8 millones de euros en Andalucía entre el 1 de enero de 2021 y junio de 2022, según un informe de la patronal Fadeco Contratistas. Entre ellas hay de todo: desde centros sanitarios a la rehabilitación de un palacio ducal en Córdoba pasando por una licitación de Navantia en Cádiz. Son licitaciones desiertas que, según el secretario general de Fadeco Contratistas, Jorge Fernández Portillo, que "no entran en las cuentas de las empresas -muchas de ellas pymes- y tampoco permiten ejecutar mejoras en las infraestructuras de Andalucía".

Ello se produce porque a las empresas no les salen los números. Y eso, a su vez, tiene mucho que ver con la forma en la que se han revisado los precios. Los constructores critican el decreto del Gobierno del pasado 1 de marzo, no solo porque llegó tarde sino porque solo contempla cuatro materiales -betún, aluminio, cobre y hierro- y no incluye las obras ya certificadas antes de la publicación del decreto, cuando la subida de precios ya era muy perceptible en la segunda mitad de 2021.

El decreto del Gobierno solo revisa los precios de cuatro materiales y la Junta extiende a todos los demás la actualización

La Junta de Andalucía intentó corregir este decreto nacional con otra norma -publicada en abril- en la que todos los materiales eran objeto de revisión y sí acogía las obras certificadas en 2021. Los servicios jurídicos de la propia administración autonómica ya expresaron sus dudas por un posible conflicto competencial con el decreto estatal y hace solo unos días el Gobierno planteó objeciones a la Consejería de Fomento y convocó una comisión bilateral para corregir el decreto andaluz. Si no hay acuerdo, es posible que haya recurso ante el Tribunal Constitucional.

Este escenario está dejando a las empresas "en una situación límite", según el presidente de Fadeco Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá, ya que, según la patronal, la actitud del Gobierno crea inseguridad jurídica. Con el decreto de la Junta vigente, las empresas no se atreven a licitar sin saber cuáles serán los precios finales y también hay gran incertidumbre con las obras en ejecución. Además, ayuntamientos y diputaciones que se habían adherido a la norma andaluza se estén retrayendo en las licitaciones. "Y esto pasa justo en el momento en que estaban empezando a animarse porque deben ejecutar fondos europeos antes de 2023 o 2024", afirma Fernández-Portillo.

La Junta también acoge en su decreto a las obras certificadas en 2021, algo que el Ministerio no contempla

Los constructores piden no esperar a septiembre -afirman que el Ministerio de Transportes ha convocado para esa fecha la comisión- y actuar ya. Así resume la situación Juan Aguilera, presidente de la patronal sevillana Gaesco: "Se están paralizando multitud de obras, no hay empresas que acuden a las licitaciones. La actitud del Gobierno está lastrando el desarrollo de Andalucía y llevando a la ruina a muchas empresas, no solo de construcción sino también auxiliares. El escenario para los próximos meses será peor que el que ahora tenemos, y se requiere una actuación rápida y urgente. Mañana mismo se tienen que poner a trabajar en la conformación de una norma adecuada".