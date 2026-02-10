Mercadona recibe el reconocimiento del Institut Cerdà por su 'Portal Tornillo' para la gestión de surtidos

Mercadona y su herramienta digital Portal Tornillo han sido distinguidos por el Institut Cerdà. El Observatorio de Innovación en Gran Consumo de la entidad, que forman expertos independientes, destacan esta solución pionera de la distribuidora española para la gestión de surtidos que aglutina los datos antes consultados en aplicaciones y bases externas.

Se trata de una de las 300 aplicaciones desarrolladas por el quipo de innovación de la compañía, Mercadona IT, que centraliza y unifica toda la información sobre cada producto. Tanto el personal como los proveedores especialistas responsables pueden acceder en tiempo real. El objetivo es que todos los profesionales trabajen con la misma información, lo que mejora la coordinación, agiliza la toma de decisiones y optimiza la eficiencia operativa. El nombre de la plataforma, Portal Tornillo, hace referencia a la denominación interna de la empresa a los productos.

Cada género cuenta con datos de ventas, stock, compras al proveedor, rentabilidad, cuota de mercado o sugerencias de los clientes, que los responsables y los proveedores pueden organizar para crear visualizaciones, métricas y comparativas encaminadas a conocer la evolución del surtido y tomar decisiones. Pueden acceder con el escaneo del código de barra o la introducción del mismo o de su nombre en el buscador de la herramienta.

Esta plataforma digital de dato único permite, además, tener la información de contacto de los equipos internos que gestionan cada producto para facilitar la comunicación y coordinación.

'Portal Tornillo' de Mercadona. / Mercadona

"Tener todos los datos de un producto integrados en un mismo cuadro de mandos ayuda a detectar dónde existe margen de mejora para optimizar los procesos y aporta una visión global y coherente de la información", explican Rubén Calzado y Rafael García, responsables del proyecto Portal Tornillo.

"Los proveedores pueden consultar en tiempo real las métricas de venta y stocks de sus productos para ajustar sus órdenes de producción a las necesidades de la cadena y minimizar así el riesgo de faltas de servicio", añaden. Desde su puesta en marcha en 2023, acumula más de 250.000 consultas mensuales, lo que supone un ahorro aproximado de 6 millones de euros anuales a la empresa por la mejora de la productividad.

El Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut Cerdà resalta que Portal Tornillo es una herramienta "pionera en el sector de la distribución alimentaria, ya que hasta ahora la gestión del surtido se hacía de forma independiente en función de datos dispersos en aplicaciones y bases de datos externas, que no siempre estaban actualizadas".

Eficiencia a desde la digitalización

Mercadona cuenta con un equipo tecnológico de más de 1.200 profesionales, especializados en áreas como el desarrollo y la arquitectura de software, la gestión del dato o la ciberseguridad, entre otros campos. Todos ellos trabajan de forma coordinada con los responsables de las diferentes áreas del negocio para diseñar, implementar y mantener soluciones tecnológicas, desde la idea hasta su implantación en la cadena de montaje, para seguir impulsando a la compañía.

Mercadona IT desarrolla una apuesta por la digitalización que busca la eficiencia. Portal Tornillo es un ejemplo de este trabajo. Este departamento de innovación de la distribuidora española dispone de una inversión de 250 millones para el periodo 2025-2028 para crear soluciones tecnológicas que redunden en una mejor eficiencia y productividad a partir de la modernización y digitalización de los procesos de la compañía.

El Portal Tornillo es un ejemplo de las 300 aplicaciones desarrolladas por el equipo de Mercadona IT, que busca la eficiencia a través de la digitalización. Con una inversión prevista de 250 millones de euros en el periodo 2025-2028, los planes de la compañía pasan por desarrollar soluciones tecnológicas para ganar en eficiencia y productividad, a través de la modernización y digitalización de sus procesos.