Los minoritarios recurrirán a la Justicia si Clemente Fernández no accede a la presidencia de Abengoa

Abengoashares, el grupo de accionistas minoritarios que en teoría se hizo con el control de Abengoa en la junta de accionistas del martes, ha emitido un comunicado en el que rechaza a Juan Pablo López-Bravo como presidente de la compañía y anuncia acciones legales si el nuevo consejo no elige a Clemente Fernández, ex presidente de Amper, nueva cabeza visible de la compañía.

En la nota, Abengoashares recuerda que existe una "voluntad expresa" de la agrupación para que Clemente Fernández, quien es accionista de la firma, sea elegido presidente. Y esa voluntad fue manifestada al nuevo consejo salido de la junta de este martes, elegido precisamente por los accionistas minoritarios y compuesto por el propio López-Bravo, Margarida de la Riva Smith y Jordi Sarrias Prats.

Contra todo pronóstico, los tres nuevos administradores cortaban el martes cualquier comunicación con Abengoashares y su candidato, Clemente Fernández, y nombraban como nuevo secretario a Mario Pestaña Sartorius, una persona cercana a Marcos de Quinto, el anterior candidato de Abengoashares y quien se terminó desvinculando del grupo.

Los minoritarios rechazan este nombramiento, "pues no cuenta con la confianza de Abengoashares, ni del presidente propuesto, Clemente Fernández. José María Bouxeda (persona de confianza de Fernández) es quien debiera estar ocupando el cargo de secretario del consejo de administraciónde Abengoa S.A.", se afirma en el comunicado.

La rocambolesca situación que vive la multinacional andaluza se produce después de que la mayoría de los miembros de Abengoashares, el 55%, rechazara el pasado 16 de diciembre en votación una propuesta de consenso de cara a la junta de accionistas de los dirigentes de Abenewco 1 (la filial que tiene los activos y que preside Gonzalo Urquijo) y Banco Santander.

Esta consistía en en un instrumento financiero de Abenewco 1 (técnicamente denominado PIV), que cotizará en el BME Growth (el antiguo Mercado Alternativo Bursátil, MAB) en un plazo no mayor de nueve meses. Este instrumento daría derecho a sus tenedores a percibir un 12% de la cantidad que supere un umbral de 270 millones en un evento de liquidez de Abenewco 1, que podía ser una venta o una salida a Bolsa.

A cambio de esta compensación, se mantenía el plan de rescate para Abengoa definido en agosto, con lo que la matriz estaba condenada a la desaparición.

La oferta fue en principio aceptada por Marcos de Quinto y los principales representantes de Abengoashares como acuerdo de intenciones, aunque no firmada, y provocó una fuerte división entre los accionistas. Este conflicto hizo que Marcos de Quinto, a favor del consenso con la dirección de Abenewco 1 y Santander, se desvinculara de Abengoashares y que Clemente Fernández se postulara como presidente. Lo siguiente fue la votación del 16 de diciembre con la que se rechazaba la oferta, lo que significaba tomar el control de Abengoa S.A. (algo que se materializó teóricamente en la junta del martes) y renegociar con los acreedores un nuevo plan financiero, más favorable en teoría a los accionistas. Y con Clemente Fernández al frente.

Esta secuencia de acontecimientos se torció al no adoptar los consejeros nombrados las decisiones acordadas en Abengoashares. "El nuevo consejo debe ser leal con el sentir mayoritario de los accionistas, que en la Junta General Extraordinaria de ayer, supusieron un 75% del quorum (un 19% de los votantes)", dice Abengoashares, quien añade que los nuevos administradores "no tienen legitimidad" para seguir adelante con el actual plan de rescate, "debiendo seguir las instrucciones aprobadas" en la junta de accionistas del 17 de noviembre (la anterior a la de este martes) en la que Gonzalo Urquijo fue cesado de Abengoa S.A. (que quedó descabezada al no permitirse un nuevo nombramiento en "una decisión de dudosa legitimidad", según Abengoashares) y se aprobó que la matriz mantuviera al menos "un mínimo del 20% del accionariado de Abenewco 1".

Abengoashares, en el comunicado, y pese al conflicto causado por la oferta de acuerdo, afirma que "es un agrupación unida y con un mandato claro: revocar el plan de refinanciación de Urquijo (PIVs incluidos) y renegociar uno nuevo con Clemente Fernández al frente de la compañía".