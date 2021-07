El nómada digital, la figura que incentiva la nueva Ley de Startups

Se avecinan cambios en la economía española. Tras años de época de cambio por fin empezamos a asumir que lo que vivimos es un cambio de época que requiere de unas normas de convivencia nuevas, también en el sector del empleo. Más vale tarde que nunca. Y quedarse a mitad de camino porque se intenta en lugar de seguir quejándose desde una postura inmovilista.

En España el Gobierno sigue dando pasos, cortitos pero pasos al fin y al cabo, para dar acomodo a la infinidad de empleos digitales que están surgiendo y a la ingente masa de trabajadores que podría establecerse en nuestro país con unos simples cambios legislativos, que fomenten e incentiven este tipo de prácticas. Algo así como el paraíso de los nómadas digitales.

El anteproyecto de la 'Ley de Startups' contempla incentivos fiscales para la creación de empresas emergentes y la atracción de esa persona que utiliza Internet para desempeñar su profesión. Libertad de movimiento con un estilo de vida que te permite llevar las riendas de tu vida. Como freelance, emprendedor o persona que trabaja por cuenta ajena.

El texto que el Gobierno pretende implantar en España recoge ventajas impositivas, con rebajas del 27 al 15% para aquellos que ganen menos de 600.000 euros, a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), pudiéndote acoger en caso de no haber sido residente fiscal en España en los cinco años anteriores a la solicitud de este régimen fiscal (hasta ahora eran 10 años) y ampliando el periodo en el que un no residente puede disfrutar de este impuesto de cinco a diez años. Eso sí, a partir de los 600.000 euros, el tipo impositivo es y seguirá siendo del 47%.

Otra de las ventajas que se ofrece al nómada digital en el anteproyecto de la Ley de Startups es la supresión obligatoria de los pagos fraccionados del impuesto sobre la renta de no residentes en los dos años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

Y lo más importante. En este esfuerzo por atraer el capital digital dentro de las fronteras españolas se flexibilizan los criterios para conseguir ser teletrabajador con derecho a estar en nuestro territorio durante un año, con posibilidad de ampliar dos años más, siempre y cuando se mantengan las condiciones por las que obtuvo el visado. Los extranjeros no residentes en España que deseen desplazarse a nuestro territorio para trabajar en remoto podrán solicitarlo siempre que acrediten su condición de teletrabajadores con carácter internacional

¿Qué te parece la nueva Ley de Startups?

📣📣 1) El gobierno ha aprobado el anteproyecto de la #LeyDeStartups. Después de años de trabajo en la Asociación vemos cumplido el principal objetivo que nos propusimos desde que nacimos en 2015: que exista una ley de startups para impulsar nuestro ecosistema. 👏👏👏 — Asociación Española de Startups (@Startup_ES) July 6, 2021

Una vez que se conoció el anteproyecto de ley las reacciones no se han hecho esperar. Las conclusiones a la que llevamos después de compulsar el sentir de los diferentes sectores implicados es que estamos ante una ley necesaria que recoge una figura importante del presente de la economía española, pero que podría ser más ambiciosa, tal y como explican desde la Asociación Española de Startups.

¿Y a ti? ¿Qué te parece la nueva Ley de Startups? Si estás interesado en el tema y quieres aportar tu granito de arena a la medida del Gobierno tienes hasta el 21 de julio para mandar tus comentarios al correo electrónico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: sgted@economia.gob.es. Las sugerencias serán atendidas antes de presentar el proyecto al Congreso y votarlo para su aprobación definitiva