Esta es la probabilidad de recibir un billete falso

El número de billetes falsos aumentó en 2022 un 8,4 % respecto a 2021, hasta 376.000 billetes en euros falsificados, segundo nivel históricamente más bajo en comparación con el total de billetes en circulación, según el Banco Central Europeo (BCE).

El BCE ha indicado que 2021 fue un año en el que el nivel de billetes falsos fue el más bajo desde la introducción del euro, por lo que la probabilidad de recibir un billete falso es remota, ya que su número sigue siendo muy bajo en comparación con el número de billetes en euros auténticos en circulación.

Aproximadamente dos tercios de los billetes retirados en 2022 eran de 20 y 50 euros.

"En 2022 se detectaron trece billetes falsos por cada millón de billetes auténticos en circulación, segundo nivel históricamente más bajo desde la introducción de los billetes en euros", dijo el BCE en un comunicado.

El aumento en 2022 es también es reflejo de la recuperación de la actividad económica tras eliminarse la mayoría de las restricciones relacionadas con el coronavirus (Covid-19).

El 96,6 % de los billetes falsos se detectaron en países de la zona del euro, mientras que el 2,7 % se hallaron en Estados miembros de la Unión Europea (UE) no pertenecientes a la zona del euro y el 0,7 %, en otros lugares del mundo.

El BCE considera que "la mayoría de billetes falsos son fáciles de detectar debido a sus malas imitaciones de los elementos de seguridad o a que carecen de ellos" e insta a los ciudadanos a permanecer alerta.

Así se diferencia un billete falso

Además del truco del tacto comentan que "hay que poner el billete al trasluz, donde se ven algunas de las medidas de seguridad: como la marca de agua, la ventana, o el hilo para evitar precisamente las falsificaciones".

Los billetes precisan de llevar una amplia y testada tecnología antiengaños, pero las monedas falsas pueden caer en nuestros bolsillos si tenemos un despiste.

Engaños en las monedas: que no te den gato por liebre

La Guardia Civil alertaba recientemente de una estafa que te puede suponer una pérdida de 2 euros para tu bolsillo, o al menos 68 céntimos.

La Benemérita explica en un tuit que están circulando monedas de lira turca que se parecen muchísimo a las monedas de dos euros. La lira turca no vale actualmente más que 0,32 euros, por lo que si no quieres tener una preciosa moneda de colección en tu cartera (pero sin valor) hay que estar ojo avizor para no ser engañado.

Para diferenciarla es fácil: en primer lugar hay que mirar la cara y leer que pone "Türkiye Cumhuyireti", lo que se viene a traducir como República de Turquía. Y en la llamada cruz aparece un número, el 1, y otra leyenda "Yeni Turk Liresi", que traducido quiere decir: una nueva lira turca.