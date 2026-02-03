Precio del tabaco: subida oficial aplicable para este mes de febrero de 2026

El precio del tabaco sube oficialmente desde el pasado 31 de enero de 2026, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante una resolución de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos. La actualización de tarifas afecta a cigarrillos, puros de diferentes marcas y tabaco de liar, con incrementos que varían según el producto y el formato. Los fumadores españoles deberán ajustar su presupuesto para este hábito, que continúa encarециéndose año tras año en el marco de la política fiscal y sanitaria del Gobierno.

La resolución, fechada el 30 de enero de 2026, establece los nuevos precios efectivos de manera inmediata conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Esta normativa faculta al Comisionado para el Mercado de Tabacos a fijar y modificar los precios de venta al público de los productos del tabaco comercializados en territorio español, garantizando así el control administrativo sobre este mercado regulado.

Las marcas más populares y económicas experimentan ajustes de céntimos que, acumulados a lo largo del año, suponen un impacto económico considerable para los consumidores habituales. Por ejemplo, marcas como Austin, Ducal o Elixyr presentan precios que oscilan entre los 4,70 y los 5,75 euros por cajetilla, dependiendo del formato y la variedad. La actualización refleja la presión fiscal sobre estos productos, considerados perjudiciales para la salud pública.

Nuevos precios de cigarrillos desde febrero de 2025

Entre las marcas de cigarrillos más consumidas en España, la lista oficial incluye numerosas referencias con sus respectivos precios actualizados. Austin Blue se sitúa en 4,80 euros, mientras que Austin Blue 100's (20 unidades) alcanza los 4,75 euros. Por su parte, Austin Red tiene un precio de 4,80 euros, y Austin Red 100's queda en 4,75 euros. El formato Austin Red 22 (22 cigarrillos) cuesta 5,10 euros, Austin Red Originals se vende a 4,70 euros y Austin Silver Superslims mantiene ese mismo precio de 4,70 euros.

Che Red se comercializa a 5,25 euros, mientras que la gama Ducal presenta precios similares en sus diferentes versiones: Ducal Blue a 4,85 euros, Ducal Red a 4,85 euros, Ducal Red 100's a 4,80 euros y Ducal Red 22 (22 unidades) a 5,10 euros. La marca Elixyr, ampliamente distribuida, ofrece una variedad de formatos con precios que van desde los 4,80 euros del Elixyr X-Line hasta los 9,30 euros del Elixyr Red 40s, pasando por Elixyr 22 Red (5,25 euros), Elixyr 24 Red (5,75 euros), Elixyr Blue y Elixyr Red (ambos a 4,95 euros).

Otros formatos de Elixyr incluyen el Elixyr Red 100's a 4,90 euros, Elixyr Choice a 5,00 euros, Elixyr+ M-Type a 5,00 euros y Elixyr+ M-Type 100's a 5,10 euros. La marca Esse White (20 unidades) se sitúa en 4,80 euros, y Maya Original PF alcanza los 5,20 euros. Estos precios reflejan la estratificación del mercado, donde conviven opciones más económicas con otras de gama media.

Puros: tarifas actualizadas para todas las marcas

El mercado de puros también experimenta modificaciones en sus tarifas oficiales, con una amplia variedad de marcas y formatos disponibles. La marca Alejandro Alfambra presenta múltiples referencias en su catálogo: Gran Toro (25 unidades) cuesta 5,95 euros, Half Corona (25 unidades) se vende a 4,50 euros, Magnificos (25 unidades) alcanza los 6,15 euros, Petit Toro (25 unidades) queda en 4,70 euros y Robusto (25 unidades) en 4,95 euros.

La marca Ashton, considerada de gama premium, presenta precios significativamente más elevados. El modelo AM n.º 10 Robusto (25 unidades) cuesta 15,00 euros, mientras que AM n.º 20 (25 unidades) se sitúa en 14,80 euros. Cabinet Belicoso (25 unidades) alcanza los 15,95 euros, Cabinet n.º 6 (25 unidades) llega a 17,50 euros y Cabinet n.º 7 (25 unidades) a 18,00 euros. Los modelos más exclusivos de la línea Esg alcanzan cifras notablemente superiores: Esg n.º 20 Gran Corona (25 unidades) se vende a 34,00 euros y Esg n.º 21 Robusto (25 unidades) a 32,00 euros.

Dentro de la misma marca, Ashton Symmetry Belicoso cuesta 20,50 euros por envase de 25 unidades, VSG Belicoso (24 unidades) se sitúa en 17,50 euros, VSG Enchament (22 unidades) en 18,40 euros, VSG Robusto (24 unidades) en 17,20 euros, VSG Torpedo (24 unidades) en 20,20 euros y VSG Wizard (37 unidades) en 20,50 euros. La serie Brujito Serie Oro Pelo de Oro E.L. (24 unidades) alcanza los 6,65 euros.

El Brujito, en sus diferentes formatos, ofrece opciones con precios desde 2,95 hasta 6,65 euros. El modelo 10.º Aniversario Torito (25 unidades) cuesta 6,15 euros, F7 Toro (25 unidades) se vende a 4,20 euros, F1 (25 unidades) a 3,60 euros, F2 (25 unidades) a 4,55 euros, F3 (25 unidades) a 5,05 euros, F8 Coronita (50 unidades) a 2,95 euros y F9 10 Aniversario (25 unidades) a 6,65 euros.

Gurkha y Vegafina: puros de especialidad

La marca Gurkha, reconocida internacionalmente, presenta formatos específicos con precios variables. Gurkha Fat Boy 4x60 C (20 unidades) cuesta 11,00 euros, mientras que Fat Boy 5x66 C (20 unidades) alcanza los 12,50 euros. Los modelos Heritage Maduro Robusto C (15 unidades) y Heritage Robusto C (15 unidades) se sitúan ambos en 11,80 euros, mientras que las versiones Robusto Corto C (15 unidades), tanto en Heritage Maduro como en Heritage, cuestan 8,80 euros cada una.

Por su parte, Vegafina Fusion Edition Coronas Gordas, en envase de 10 unidades, tiene un precio de 10,00 euros. La marca Alejandro Alfambra, en su Serie Clásica, ofrece una amplia gama de formatos con precios que oscilan considerablemente según el tamaño y la presentación. El modelo 15 Minutos (envase de 25 unidades) cuesta 23,75 euros, Churchill S. VI (envase de 10 unidades) se vende a 26,50 euros y DC S. IX (envase de 25 unidades) a 31,25 euros.

Otros formatos de la Serie Clásica incluyen Magnum XIV a 27,00 euros (envase de 10 unidades), Mareva a 17,50 euros (envase de 10 unidades), y diversas presentaciones en formato Mazo. Mazo Churchill S. VI (25 unidades) cuesta 66,25 euros, Mazo Magnum S. XIV (25 unidades) se sitúa en 63,75 euros, Mazo Mareva (25 unidades) en 43,75 euros y Mazo Mini Robustos (25 unidades) en 28,75 euros. El formato Mazo Mini Torpedo (25 unidades) también cuesta 28,75 euros.

La lista continúa con múltiples referencias en formato Mazo: Petit 52 S. XIII (25 unidades) a 48,75 euros, Petit 56 S. XII (25 unidades) a 55,00 euros, Petit 60 S. XI (25 unidades) a 58,75 euros, Robusto Gordo S. VIII (25 unidades) a 67,50 euros, Robusto S. V (25 unidades) a 56,25 euros, S. VII (25 unidades) a 43,75 euros, Sublime S. II (25 unidades) a 70,00 euros, Toro Gigante S. I (25 unidades) a 70,00 euros, Toro S. III (25 unidades) a 60,00 euros, Torpedo S. IV (25 unidades) a 60,00 euros y Wide Toro (25 unidades) a 57,50 euros.

Formatos individuales de Alejandro Alfambra Serie Clásica

En envases de 10 unidades, Alejandro Alfambra Serie Clásica ofrece diversas opciones: Mini Robustos a 11,50 euros, Petit 52 S. XIII a 19,50 euros, Petit 56 S. XII a 22,00 euros, Petit 60 S. XI a 23,50 euros, Robusto Gordo S. VIII a 27,00 euros, Robusto S. V a 22,50 euros, S. IX a 12,50 euros, S.VII a 17,50 euros, Serie XV Don Fernando a 33,50 euros, Sublime S. II a 28,00 euros, Toro Gigante S. I a 28,00 euros, Toro S. III a 24,00 euros, Torpedo S. IV a 24,00 euros y Wide Toro a 23,00 euros.

El formato XV Don Fernando en envase de 25 unidades alcanza 83,75 euros, mientras que Grandioso S. X (10 unidades) cuesta 29,50 euros y Mazo Grandioso S. X (25 unidades) se sitúa en 73,75 euros. Gurkha también ofrece packs especiales: Sampler Packs Toro Nicaragua Blue M (envase de 6 unidades) y Sampler Packs Toro Nicaragua M (envase de 6 unidades) tienen ambos un precio de 59,00 euros.

Tabaco de liar y picadura: precios por gramos

El tabaco de liar, utilizado por quienes prefieren elaborar sus propios cigarrillos manualmente, también experimenta ajustes de precio. Maya Original (30 gramos) IP se vende a 5,65 euros, al igual que Maya Virginia (30 gramos) IP, que mantiene el mismo precio. Big Ben (200 gramos) alcanza los 13,90 euros, mientras que Big Ben Classic Mixture (100 gramos) cuesta 7,00 euros.

Harbour Red presenta dos formatos: 150 gramos a 11,30 euros y 500 gramos a 37,60 euros. La marca Rattray's British Collection ofrece diversas mezclas premium: 7 Old Gowrie (50 gramos) a 17,00 euros, Bagpiper's Dream (50 gramos) a 16,00 euros, Black Mallory Tobacco (50 gramos) a 16,00 euros, Brown Clunee (50 gramos) a 17,00 euros, Hal O' The Wynd (50 gramos) a 17,00 euros, Marlin Flake (50 gramos) a 17,50 euros y Red Rapparee Tobacco (50 gramos) a 17,00 euros.

Robert McConnell, otra marca especializada, comercializa Black Parrot (50 gramos) a 17,50 euros, Highgate (50 gramos) a 32,00 euros, Oriental (50 gramos) a 15,50 euros, Red Virginia (50 gramos) a 16,50 euros y Scottish Ck (50 gramos) a 17,00 euros. Estos productos se dirigen a un público más especializado, dispuesto a pagar precios superiores por mezclas específicas.

¿Qué es el Comisionado para el Mercado de Tabacos?

El Comisionado para el Mercado de Tabacos es el organismo público encargado de regular y supervisar la comercialización de productos del tabaco en España. Creado mediante la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos, su función principal consiste en establecer los precios de venta al público, garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal y controlar la distribución de estos productos en todo el territorio nacional.

Este organismo depende del Ministerio de Hacienda y actúa como intermediario entre los fabricantes, distribuidores y puntos de venta. Su labor incluye la aprobación de nuevas marcas, la supervisión de la red de expendedurías y estancos, así como la aplicación de las políticas fiscales relacionadas con los impuestos especiales sobre el tabaco. La resolución publicada el 31 de enero de 2025 constituye un ejercicio ordinario de sus competencias legales.

¿Por qué suben los precios del tabaco en España?

La subida del precio del tabaco responde a múltiples factores económicos y de salud pública. Por un lado, el Gobierno español mantiene una política de incremento progresivo de los impuestos especiales sobre estos productos, con el objetivo declarado de reducir el consumo y mejorar la salud de la población. Los impuestos sobre el tabaco representan una importante fuente de ingresos para las arcas públicas, pero también constituyen una herramienta de política sanitaria.

Por otro lado, los fabricantes ajustan sus precios en función de los costes de producción, distribución y marketing, así como de las estrategias comerciales en un mercado altamente competitivo. La inflación general también influye en el precio final de estos productos, que deben absorber los incrementos en materias primas, transporte y salarios. El resultado es una tendencia alcista sostenida que se mantiene desde hace años.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos precios del tabaco?

Los nuevos precios del tabaco entraron en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 31 de enero de 2025. Esto significa que desde esa fecha, todos los establecimientos autorizados para la venta de tabaco —principalmente estancos y expendedurías— deben aplicar las tarifas actualizadas recogidas en la resolución oficial.

La inmediatez de la aplicación responde a la naturaleza vinculante de las resoluciones del BOE en materia de precios regulados. No existe período de transición ni margen para que los comerciantes mantengan precios anteriores, lo que garantiza la uniformidad en todo el territorio nacional. Los consumidores que adquieran tabaco desde el 31 de enero de 2025 pagarán las nuevas tarifas sin excepción.

¿Cómo afecta la subida del tabaco a los fumadores españoles?

El impacto económico de la subida del precio del tabaco varía según el consumo individual de cada fumador. Una persona que fume una cajetilla diaria de una marca económica, con un precio aproximado de 5,00 euros, gastará alrededor de 150 euros mensuales y 1.800 euros anuales únicamente en cigarrillos. Cualquier incremento, aunque sea de céntimos, se multiplica significativamente a lo largo del año.

Para los fumadores de puros o tabaco de liar, el coste puede ser superior o inferior dependiendo del producto elegido y la frecuencia de consumo. Los puros premium de marcas como Ashton pueden representar un gasto muy elevado para los aficionados, mientras que el tabaco de liar suele resultar más económico que los cigarrillos manufacturados, aunque requiere tiempo y habilidad para su elaboración manual.