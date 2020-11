¿Se puede cobrar el paro y otras ayudas al mismo tiempo?

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que el país entre en una espiral negativa en lo que se refiere a economía. Por ello, son muchos los negocios que han tenido que cerrar y el paro llega a unos niveles preocupantes. El Gobierno de la nación intenta ayudar con la aprobación constante de ayudas pero parece que las personas aún tienen dudas al respecto.

A la pregunta que se hacen muchos desempleados de si pueden cobrar el paro y otras ayudas al mismo tiempo, la respuesta es "sí". Hay situaciones actuales en las que está permitido cobrar el paro y atenerse a algunas de las ayudas sociales lanzadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En cuanto a las diferentes opciones que hay, vamos a explicarlas para esclarecer las dudas:

Paro y una pensión por Incapacidad Permanente

En este caso, dependerá del tipo de incapacidad y del grado de la misma. Si el grado es extremo, esto imposibilita cualquier ayuda por desempleo. En el caso de que se le atribuya una pensión de Incapacidad Permanente para realizar su trabajo anterior pero sí puede llevar a cabo otro tipo de ejercicios laborales, si el implicado cotiza durante 360 días en el puesto, podrá cobrar el paro.

Paro y pensión por viudedad

La pensión de viudedad es compatible con la prestación por desempleo y con el subsidio. Eso sí, en el caso del subsidio, para poder obtener el paro, no se podrá superar el límite de renta de 675 euros al mes. En el caso de la viudedad, si esta es inferior al límite pero recibe algún tipo de ayuda con el que lo sobrepasa, podrá renegar de esa ayuda y así poder cobrar el paro.

Paro y una ayuda por hijo a cargo

Esta ayuda se recibe por un hijo a cargo menor de 18 años o mayor pero con una discapacidad del 65% o más. Por tanto, el paro es completamente compatible con este tipo de ayudas.

Paro e indemnización por despido

Los despidos, siempre que no sean por causas disciplinarios, requieren una indemnización a la persona afectada. Además, este tipo de indemnizaciones son completamente compatibles con el paro. Además, no se tendrá en cuanta en el cómputo global de las rentas a no ser que ésta genere intereses al estar en el banco.

Paro y una beca formativa

Las becas formativas pueden ser compatibles con el paro si cumplen unas determinadas funciones como alimentación, alojamiento, transporte, es decir, aspectos básicos. En caso de que no sea así, no será compatible. En el caso de las becas de investigación, si imposibilita la búsqueda de trabajo porque la dedicación debe ser exclusiva, se tratará como empleo y se podrá optar al paro.