La ayuda de hasta 570 euros del SEPE si has cotizado menos de un año o trabajas a tiempo parcial: requisitos y cómo solicitar

De enero a agosto de 2025 se han firmado 5,9 millones de contratos temporales, un 2,7% más con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En cambio, la contratación indefinida se ha reducido en un 1,7% hasta los 4,1 millones. Estos datos reflejan que la temporalidad continúa siendo un problema estructural del mercado laboral español, lo cual puede perjudicar a los trabajadores incluso a la hora de solicitar la prestación contributiva por desempleo.

No obstante, el SEPE ofrece el llamado subsidio de cotizaciones insuficientes a los trabajadores que incumplan el requisito de haber cotizado al menos 360 días para cobrar el paro. A continuación, te detallamos los requisitos, la duración y la cuantía de esta prestación y cómo puedes solicitarla.

¿Quiénes pueden cobrar el subsidio por cotizaciones insuficientes?

Para solicitar el subsidio de cotizaciones insuficientes se requiere:

Estar en situación de desempleo total a partir del 1 de noviembre de 2024, o bien mantener uno o varias trabajos a tiempo parcial , siempre que la suma de las jornadas trabajadas sea inferior a una jornada completa.

total a partir del 1 de noviembre de 2024, o bien mantener uno o varias , siempre que la suma de las jornadas trabajadas sea inferior a una jornada completa. Haber cotizado por un periodo de al menos 90 días e inferior a 360 días.

por un periodo de e inferior a 360 días. En caso de que se acrediten varias situaciones legales de desempleo en los últimos seis meses, se tendrán en cuenta las cotizaciones que no hayan sido computadas previamente para el reconocimiento de una prestación contributiva o subsidio.

Si con posterioridad a la última situación legal de desempleo, has trabajado por cuenta propia o ajena, debes haber cesado en el último trabajo de forma involuntaria o con situación legal de desempleo, respectivamente.

Carecer de rentas propias o , alternativamente, acreditar responsabilidades familiares

, alternativamente, Suscribir el acuerdo de actividad y no incurrir en incompatibilidades

Este subsidio se debe solicitar dentro de los seis meses siguientes a la fecha del hecho causante. Además, el solicitante ha de estar inscrito como demandante de empleo en el momento de la resolución.

¿Cuál es la duración y la cuantía del subsidio de cotizaciones insuficientes?

El derecho al subsidio por cotizaciones insuficientes se reconoce por periodos trimestrales, prorrogables hasta agotar la duración máxima. Cada tres meses, se deberá presentar la solicitud de prórroga en el plazo de 15 días hábiles tras la finalización de cada trimestre. Para los solicitantes sin responsabilidades familiares, la duración del subsidio se establece según el periodo mínimo de cotización acreditada:

90 días: 3 meses

120 días: 4 meses

150 días: 5 meses

180 días: 6 meses

Quienes acrediten responsabilidades familiares podrán percibir el subsidio por un máximo de 21 meses. En cuanto a su cuantía, será igual a los porcentajes del IPREM (600 euros mensuales) correspondientes en cada momento:

El 95% los primeros 180 días

El 90% entre los días 181 y 360

El 80% a partir de los 360 días

El pago del subsidio se devengará a meses vencidos entre el día 10 y 15 del me siguiente.

¿Cómo solicitar el subsidio de cotizaciones insuficientes?

Los trabajadores que cumplan los requisitos podrán solicitar el alta en el subsidio de cotizaciones insuficientes en las oficinas de prestaciones o a través de la sede electrónica del SEPE. La solicitud deberá estar acompañada del DNI, TIE o tarjeta de residencia, la última declaración del IRPF y, en su caso, el libro de familia o certificación del Registro Civil de nacimiento o de familia.