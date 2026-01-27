Sevilla supera por primera vez los 850.000 ocupados pero el paro se eleva en 2025 por primera vez desde 2020

Sevilla superó en 2025 los 850.000 empleos por primera vez en su historia, según la metodología de la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el cuarto trimestre la provincia sumó 16.000 nuevos ocupados, lo que hizo que la cifra total se elevara a 852.500. En el conjunto del año, es decir, respecto al último trimestre de 2024, la cifra de avance es menor, de 5.300 personas. Esta creación de empleo se concentra exclusivamente en hombres (+10.300) mientras que entre las mujeres, sin embargo, se detecta un retroceso en la ocupación (-5.000). Y, además, es la peor evolución desde el fatídico 2020. El año pasado, por ejemplo, entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto de 2024, se incorporaron a trabajar en Sevilla 42.700 personas. La desaceleración es evidente.

Este incremento anual de puestos de trabajo no es suficiente, pues, para reducir el paro. Por primera vez desde 2020, el fatídico año del coronavirus, la provincia eleva el número de desempleados en un año (cuarto trimestre de 2024-cuarto trimestre de 2025), concretamente en 8.600 personas, hasta situarse la cifra total en 129.600, y de ellas 7.500 son mujeres y 1.200 hombres. Este aumento se produce después de unos unos mediocres primer y segundo trimestre en lo que respecta a la reducción del paro y un mal tercer trimestre. Y se debe, sobre todo, a un incremento de la población activa que supera con mucho a la capacidad de empresas y organismos públicos para generar empleo.

En 2025 se han incorporado al mercado laboral desde la inactividad 10.800 personas.

La tasa de paro, por otro lado, se sitúa en el 13,20%, ocho décimas más que en el último trimestre de 2024. Y ello pese a que en el final del año baja casi un punto. Pero los primeros tres trimestres lastran el buen comportamiento de los últimos meses del ejercicio.