Efemérides del 13 de mayo: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Frank James Cooper murió en California el 13 de mayo de 1961. Más conocido como Gary Cooper, el actor estadounidense, de ascendencia inglesa, ganó el premio Oscar en tres ocasiones; el último le fue concedido en reconocimiento a toda su carrera artística. El American Film Institute, lo considera entre las 25 grandes estrellas de todos los tiempos, ocupando el puesto número 11. Los comienzos de este venerado actor en Hollywood fueron en 1925, cuando debuta con La hora maldita; también rodó algunos cortos y, posteriormente, actuó como actor secundario en varios westerns. Adoptó el nombre artístico de Gary Cooper porque como Frank Cooper ya existía otro actor.

En 1926 fue contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) con un sueldo de 50 dólares semanales, y consiguió su primer papel importante en Flor del desierto dirigido por Henry King, conviertiéndose en uno de los actores más populares de la industria cinematográfica hollywoodiense. De la MGM pasa a la productora Paramount que le ofrece una oferta económica más sustanciosa. En 1927, participó en el clásico Alas, de William A. Wellman, donde mantuvo una relación con Clara Bow, tanto dentro como fuera de la pantalla. Dicho romance le dio el empujón definitivo a su carrera artística. En 1929, protagonizó El virginiano, dirigida por Victor Fleming, pasando a ser una de las primeras estrellas del cine sonoro, con éxitos taquilleros y de crítica constantes: Marruecos (con Marlene Dietrich), Las calles de la ciudad, Entre la espada y la pared, La mujer preferida, Noche nupcial o El secreto de vivir.

Su gran popularidad se basó en su estilo sobrio y natural a la hora de actuar. Era alto y desgarbado, encarnando mejor que nadie al "americano ideal", hombre íntegro y caballeroso. Mantuvo una buena amistad con Picasso y Ernest Hemingway, con quien coincidió en el rodaje de Adiós a las armas. Fue también miembro de la asociación anticomunista de actores Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals. Pero, a pesar de tener ideas conservadoras, evitó delatar a sus compañeros de profesión durante la famosa caza de brujas comunista.

1418.- Primer concordato en la historia de España entre Juan II de Castilla y el Papa Martino V.

1604.- Incendio en el Palacio de El Pardo de Madrid, en el que se perdieron 50 grandes retratos y 17 cuadros de Flandes.

1674.- España pierde el Franco Condado.

1714.- Felipe V aprueba la fundación de la Real Academia Española.

1814.- Fernando VII, "El deseado", entra en Madrid, en medio de grandes aclamaciones populares.

1844.- Decreto que establece la Guardia Civil española.

1876.- Proclama de Alfonso XII en Somorrostro para poner fin a las guerras carlistas.

1878.- Atentado frustrado en Berlín contra el emperador Guillermo I de Alemania.

1911.- El Congreso español aprueba el proyecto de ley por el que se implanta en España el servicio militar obligatorio.

1917.- Tres pastorcillos portugueses dicen haber visto a la Virgen del Rosario en una cueva de la Sierra de la Estrella, origen de la devoción a Nuestra Señora de Fátima.

1926.- Los aviadores españoles Gallarza y Loriga llegan a Manila desde Madrid después de 20 jornadas de vuelo y tras recorrer 19.000 kilómetros.

1940.- Segunda Guerra Mundial: la reina Guillermina de Holanda se traslada a Londres ante el avance alemán.

1943.- Capitulación del "Afrika Korps" en Túnez. El mariscal Rommel termina su campaña de Africa, tras rendirse las tropas germano-italianas 3 días antes.

1960.- EEUU lanza el "Echo", primer satélite pasivo de comunicaciones.

1961.- Fallece Gary Cooper, actor de cine, estadounidense.

1964.- Aún con las obras sin finalizar, concluye la primera etapa de la construcción de la gran presa de Asuán.

1965.- Establecimiento de relaciones diplomáticas entre la RFA e Israel.

1977.- Dolores Ibarruri, "La Pasionaria", regresa a Madrid desde su exilio en Moscú.

1981.- El Papa Juan Pablo II resulta herido en un atentado en la plaza de San Pedro, en Roma, por el turco Alí Agca.

1992.- El Parlamento de Ucrania anula la declaración de independencia de Crimea aprobada una semana antes por el Legislativo regional.

1993.- Ezer Weizman jura como séptimo presidente de Israel.

1994.- Tras 27 años de ocupación, Israel traspasa el control total de Jericó a los palestinos.

2000.- Juan Pablo II beatifica en Fátima (Portugal) a los pastorcillos Francisco y Jacinta.

2003.- El Tribunal de Justicia de la UE condena los regímenes español y británico que regulan las llamas "acciones de oro" al considerar que restringen los movimientos de capitales.

2008.- Sesenta y cuatro muertos al explotar ocho bombas en la ciudad india de Jaipur, capital del estado de Rajsatán.

2009.- La Comisión Europea multa con 1.060 millones de euros al fabricante de microprocesadores Intel por abuso de posición dominante.

- Descubren en Alemania la venus mas antigua del mundo (40.000 años).

2014.- El Tribunal de Justicia de la UE falla contra el buscador Google y respalda el "derecho al olvido" en Internet.

- 301 mineros mueren en el mayor accidente laboral de la historia moderna de Turquía.

2015.- Irak anuncia la muerte del "número dos" del EI, Abu Ala al Afi.

2016.- Arde en Seseña (Toledo) el mayor cementerio de neumáticos de Europa, provocando una gran nube de humo, visible desde varios kilómetros.

2017.- El papa Francisco proclama santos en Fátima a los pastorcillos Jacinta y Francisco.