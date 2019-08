Efemérides del 1 de agosto: ¿Qué pasó tal día como hoy?

MTV inició transmisiones el 1 de agosto de 1981 con un vídeo de la banda The Buggles, Video Killed The Radio Star. El segundo vídeo mostrado fue el de Pat Benatar, You better run. "Damas y caballeros, rock n’ roll. Esto es, bienvenidos a MTV, Music Television, el primer canal de música y videos 24 horas del mundo" fueron las primeras palabras emitidas.

En los 80, MTV se vio obligada a emitir vídeos de artistas de raza negra, ya que en sus inicios, solo emitía vídeos de artistas blancos. Esto fue debido a la gran cantidad de solicitudes que las personas hacían para ver los vídeos de Michael Jackson. En sus inicios había espacio para todo tipo de géneros, ya que lo que importaba era lo que la audiencia quería ver y escuchar.

Durante todos estos años, MTV ha impulsado la carrera y la venta de discos de muchos artistas globales, que hoy son reconocidos mundialmente: Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Eminem, Lady Gaga, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Jessica Simpson, Beyonce, Janet Jackson, Selena Gómez, Kylie Minogue y Pink, entre otros.

Actualmente, el canal MTV ha girado completamente su programación desde los años 90 a series y telerrealidad, como por ejemplo Teen Mom, Catfish, Jersey Shore o dibujos animados como Beavis and Butt-head.

Tanto es así que, en el año 2011, el canal decidió retirar la leyenda Music Television de su logotipo, oficializando así, que ya no es solo un canal de música. En el año 2016 se anunció que volvería a ser Music Television y que relanzarían programas clásicos como Unplugged. Fue, además, patrocinador de un equipo de Fórmula 1 en la década de 1990, de la escudería Simtek, y tiene unos galardones propios cuya gala europea se celebrará este año en Sevilla.

Actualmente, MTV pertenece a Viacom Media Networks y es todo un conglomerado de medios que incluye Nickelodeon, VH1 y un paquete de cinco servicios digitales: MTV Jams, MTV Hits, VH1 Soul y VH1 Classic. También tiene su propia emisión en español y, en junio de 2004, comenzó a publicar una revista en España.

MTV ha cambiado mucho desde sus primeros días de programación. Comenzó sus emisiones en Nueva York pero más tarde se fue extendiendo por todo Estados Unidos y después por el resto del mundo. Se convirtió en MTV Networks y ha crecido tremendamente. Cuenta con más de 71.600.000 suscriptores en Estados Unidos y llega a 301,2 millones de suscriptores en 82 países, tiene 9.105 afiliadas y sigue emitiendo 24 horas al día.

Inicialmente, su mercado potencial eran jóvenes adultos, pero hoy en día se está centrando en gente más joven, como adolescentes y jóvenes de 11 a 34 años, lo que cubre un grupo muy diverso.

1498.- Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamará Venezuela.

1595.- Perece en la horca Gabriel Espinosa "el pastelero de Madrigal", célebre por pretender hacerse pasar por el rey Sebastián de Portugal.

1704.- Guerra de Sucesión española: comienza el asedio a Gibraltar del contraalmirante Rooke y su escuadra anglo-holandesa.

1834.- Abolición de la esclavitud en todos los territorios dependientes de Gran Bretaña.

1868.- Rusia vende Alaska a EEUU.

1900.- El médico cubano Carlos Finlay publica su descubrimiento del mosquito propagador de la fiebre amarilla.

1914.- Primera Guerra Mundial: Alemania declara la guerra a Rusia, invade Luxemburgo y presenta un ultimátum a Bélgica. Francia ordena la movilización general.

1923.- Se establece la jornada laboral de ocho horas en España.

1927.- Varias unidades del Ejército se rebelan en Nantchang (provincia china de Kiangsi), lo que se conmemora anualmente como la fundación del Ejército Popular o Rojo chino.

1943.- Birmania proclama su independencia.

1944.- II Guerra Mundial: insurrección antinazi generalizada en Varsovia, que duró 63 días y fue sofocada por los alemanes (200.000 muertos).

1946.- Los griegos se manifiestan en referéndum a favor del regreso del rey Jorge II.

1950.- Balduino presta juramento como rey de Bélgica.

1965.- Guerra de Vietnam: el Vietcong aísla la base estadounidense de Da Nang.

1966.- El teniente Yakubu Gowon toma el poder de Nigeria, tras el golpe de Estado.

1971.- Primer paseo por la Luna en un "jeep lunar".

1975.- Representantes de 35 Estados de Europa y América firman en la capital de Finlandia el "Acta de Helsinki", que regula las relaciones entre países con regímenes políticos diversos y protege los derechos humanos.

1976.- Comienzan en Montreal los XXI Juegos Olímpicos, en los que destaca la gimnasta rumana Nadia Comaneci.

1980.- Los marqueses de Urquijo son asesinados en su chalé de Somosaguas (Madrid).

1994.- El presidente alemán, Roman Herzog, pide perdón a las víctimas del genocidio nazi en Varsovia.

2005.- Fallece el Rey Fahd de Arabia Saudí y le sucede Abdala Bin Abdelaziz.

2013.- El ex técnico de la CIA Edward Snowden, reclamado por la Justicia de EEUU por desvelar secretos de la seguridad del estado, recibe asilo temporal en Rusia.

2016.- El Constitucional decide por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluña en la que marca su hoja de ruta hacia la independencia.