Carteles agotados

No queda un cartel de Salustiano. No se ve en casi ningún bar ni escaparate comercial, pero el caso es que no hay ni uno en la ventanilla de atención al público de la sede del Consejo, ni en la librería especializada que suele venderlos. Un éxito. Han tenido que poner un aviso de cara a los días de recogida de los abonos de las sillas. Podrían haber hecho una nueva tirada y ponerlo a la venta. Hubiera sido un negocio. El bar que lo exhibe no ha sufrido ningún daño. Nada de nada. Hay mucho exagerado suelto. Y en Sevilla somos más respetuosos y libres de lo que parece. Las polémicas muchas veces se ciñen las redes sociales, que vertebran la mala leche y son fosas sépticas en demasiadas ocasiones.