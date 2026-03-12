Cofrades nerviosos

Se exaltan mucho estos días como las jornadas del gozo. Blablablá. Pero son muchas veces horas de nervios a flor de piel y de reacciones airadas por efecto de las tensiones. Es la trastienda de la cuaresma que tan poquitas veces se cuenta, pero tantas otras se rumia. Los preparativos tienen sus espinas y angustias. Hay que saber mantener la calma y no dejarse llevar por los nervios, contar hasta diez, respirar (si es posible que sea cerca de un naranjo en flor) y tener claro que hay disgustos que no merecen la pena. Como dijo aquel de forma concluyente: "Enfadarse es cosa de tiesos". Si no le han dado la vara pedida, la silla solicitada, el pase suplicado o el privilegio de rogar la venia, ¡no se altere! Hay mil cosas en las que pensar. Si no le invitan al balcón, han cambiado la hora de la misa preparatoria de la estación o la nueva junta no le considera, tómese una cerveza fresquita. Pero, recuerde, no haga el tieso. Son días... de gozo.