Naranjos 'calipo'

¡Esto se acerca! Comprueben bien las calles, no nos pase como aquel Domingo de Ramos del árbol mal podado en la Plaza de Duque, cuando dimos la campanada. Hagan los diputados mayores de gobierno el recorrido de las cofradías e informen rápidamente de posibles obstáculos. Hay que hacerlo ahora y el día antes de la salida, que siempre hay riesgo de que alguien coloque un perro de porcelana en el balcón de una calle estrecha y fastidie el tránsito de un palio. Los árboles de la calle Bailén ya han sido podados para facilitar el paso de las cofradías. Han quedado modelo 'calipo', aquel helado verde que fue novedad en los años ochenta. ¿No hay pelados modernos que dejan las sienes rapadas? Pues también ocurre con los árboles, que no solo presumen de cortes novedosos los plantados delante del Banco de España.