Un detalle con el padre del pregonero

Un detalle muy especial para el pregonero que supone un reencuentro con lo mejor de la vida interna de las cofradías. Ni polémicas, ni ruidos, ni debates estériles. José Antonio Rodríguez acudió a la casa de hermandad de Los Estudiantes para asistir a la proclamación del pregonero universitario y a la presentación del cartel anunciador del acto. El hermano mayor, José Ignacio del Rey Tirado, agradeció su presencia y le entregó un obsequio muy especial como recuerdo del acto y, por supuesto, como gesto de afecto. Se trata de una reproducción de los crucifijos que antiguamente presidían las aulas de la Universidad. El detalle especial se encuentra al darle la vuelta a la cruz, donde aparece una fotografía de pequeño formato de la Virgen de la Angustia y el nombre de su padre, el torero Rafael Torres, que fue costalero del paso de palio durante tres años en la cuadrilla del inolvidable Salvador Dorado El penitente. Y al que, por cierto, el Ayuntamiento dedicó recientemente una calle de la ciudad. Como asevera José Ignacio del Rey: "La Virgen de la angustia nunca, nunca, nunca se olvida de ninguno de los suyos".