Frenesí en el último día de campaña

La campaña electoral echa el telón. Se ha consumido en la ciudad de la indolencia. Sin ambiente, sin tensión, con una aparente apatía de los ciudadanos con respecto a lo que está en juego mañana domingo. Todos los sondeos dan por hecho que la cuota de indecisos es elevada y eso siempre genera una incertidumbre elevada por el resultado, no digamos ya por la posibilidad de que la participación sea baja.

Los últimos días han perdido fuerza las percepciones que más o menos estaban fijadas en el imaginario colectivo: la sensación de una victoria cómoda del socialista Antonio Muñoz, por lo que ya no parece que su elección vaya a consistir en un mero paseo militar. Ahora todo el mundo pregunta si el Partido Popular quedará por encima o no. José Luis Sanz está convencido. Las encuestas han ayudado bastante poco en el desenlace.

Muñoz ha estado hiperactivo en estos últimos días, especialmente consagrado al contacto directo con los ciudadanos, mostrando nervio por querer estar en todos los sitios. Ayer alternó comerciantes y el sector económico (junto a la ministra Nadia Calviño) y se fue de nuevo a los barrios. Hizo un recorrido por Santa Aurelia y cerró la campaña electoral en La Barzola acompañado de otra ministra, en este caso de María Jesús Montero.

¿Y qué mensajes dejó en la última jornada? El candidato socialista arrancó el viernes acompañado por el campeón olímpico de waterpolo Víctor Gutiérrez y la número 2 de la candidatura del PSOE, Mar González, en un encuentro en el Alameda Ritual Club con representantes de entidades y del colectivo LGTBI a los que presentó el programa con el que concurre a las elecciones, y en el que destacó el compromiso de aprobar protocolos contra la LGTBfobia en la Policía Local y la comunidad educativa. “Sevilla se ha convertido en el referente del sur de Europa en materia de diversidad. Más allá de las actividades en torno al Mes de la Diversidad Sexual, el gobierno de la ciudad ha promovido políticas y actuaciones para luchar contra la desigualdad y discriminación por razón de sexo. Para ello, ha contado siempre con el apoyo de personas y organizaciones que nos acompañan en esta tarea a través del Consejo Municipal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales”, subrayó Muñoz.

A reglón seguido se trasladó hasta Pino Montano para explicar la estrategia de poner a los barrios en el epicentro de la política municipal “para que los vecinos tengan equipamientos municipales, deportivos o culturales, entre otros, a poca distancia de sus casas y no tengan que desplazarse para realizar sus gestiones o disfrutar de su ocio”. El alcalde volvió a apelar a los electores indecisos, a los que pidió el voto “tengan la ideología que tengan y hayan votado lo que hayan votado”. Recordó a este segmento del electorado que las encuestas cifran en torno a un 20% del total que “para que la extrema derecha y los populismos de izquierda no entren en la Plaza Nueva, la única opción es el PSOE”, comentó.

En esta línea, Muñoz aseguró que su candidatura representa “la centralidad, el diálogo, la moderación y la estabilidad, como hemos venido demostrando en estos últimos años”, en los que, recordó, “hemos gobernado sin mayoría absoluta”, cerrando acuerdos a izquierda y a derecha en los asuntos relevantes para la ciudad, como el presupuesto. “Este balance positivo me sirve para recordarles a los sevillanos” que “Sevilla se ha recuperado antes que otras ciudades”, al igual que cuenta ahora con un volumen de inversión pública y privada que “habría que remontarse al 92 (Exposición Universal) para encontrar un escenario parecido”.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, trasladó públicamente su respaldo al candidato socialista a la Alcaldía para que pueda continuar como regidor hispalense tras la cita con las urnas y continuar así su “proyecto de modernización” de la ciudad. Fue en un encuentro con representantes del sector económico en el que Muñoz les comentó que, “si están de acuerdo con este panorama, confíen en mí”, para seguidamente acudir a un simil futbolístico y sostener entonces que “cuando un equipo va bien, un equipo que mete goles, consigue trofeos, no se cambia de entrenador”. Prometió captar fondos por 300 millones en tres años.

Muñoz estuvo con dos ministras; Moreno acompañó a Sanz por sexta vez

“En el último día de campaña voy a hacer lo mismo que llevo haciendo desde hace 600 días: recorrer los once distritos de Sevilla. Comienzo en el Tiro de Línea, distrito Sur, desayunando con amigos y vecinos en Casa Pepe, donde desayuno con frecuencia”, puso Sanz en las redes sociales a primera hora. Cerró con Juanma Moreno en un acto en la plaza de San Gonzalo. Hasta seis han sido las presencia del presidente de la Junta de Andalucía estos últimos días.

El candidato popular aprovechó las últimas horas para criticar el “imperdonable” retraso del gobierno municipal del PSOE en la instalación de ascensores que, “todavía sigue teniendo pendiente la resolución de 2018. Es una vergüenza que el candidato del PSOE tarde más de cinco años en instalar ascensores, lo que pone de manifiesto la falta de implicación e incapacidad del gobierno municipal del PSOE para cumplir sus compromisos con los sevillanos y atender las necesidades de las personas más vulnerables como son las personas mayores y personas con movilidad reducida”.

Tuvo tiempo para hacer un balance de su campaña. Señaló que lleva 600 días en los que ha presentado más de 60 grandes proyectos para transformar la ciudad y más de 300 propuestas específicas y concretas para los distritos y cada una de las áreas; reclamando el voto al PP como “el voto útil para la gestión, el voto para tener una mayoría suficiente” y gobernar sin los “extremos”. Pidió el voto “a los socialistas que se encuentren avergonzados de ese PSOE que ha construido Pedro Sánchez” y que no compartan la gestión del actual alcalde de Sevilla, aspirante del PSOE a revalidar el puesto. “Les pido prestado su voto, no para intentar cambiar su ideología ni su forma de ser ni su forma de vida, sino para que me dejen mejorar su calidad de vida”. Hoy toca jornada de reflexión.