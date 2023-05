Un mitin de los 70 en el Zodiaco para revalidar la Alcaldía de Sevilla

Los primeros mítines del Partido Socialista durante la Transición tenían en común el comienzo: un concierto en directo para acomodar a los invitados antes de empezar a prometer medidas. Este modelo que marcó una época en la política fue replicado anoche por el equipo de campaña de un Antonio Muñoz que defendió los logros socialistas antes de llamar a consolidar “el crecimiento económico, social, laboral, cultural, de sostenibilidad, de infraestructuras o de posicionamiento nacional e internacional que registra la ciudad”.

Entre canciones versionadas de Triana y Medina Zahara, tortillas de patatas y cervezas arrancó el primer edil socialista una campaña electoral para presentar un proyecto para “todos los barrios” frente a los que “sólo piensan en el centro histórico” y pedir “no dar ni un paso atrás” para lograr que una ciudad que “está lanzada” sea “más feminista, verde, diversa y con menos desigualdades. No podemos parar. Nos jugamos mucho”.

Muñoz proclamó su “orgullo” por la ciudad y por los avances logrados por los dos últimos gobiernos socialistas. “Sevilla tan sólo avanza cuando existen gobiernos socialistas. En cambio, cuando gobierna el PP, se para la ciudad, que vuelve al blanco y negro. Quieren de nuevo paralizarnos, acabar con la ambición de Sevilla, que dejemos de crecer, que dejemos de soñar. Y os lo digo claramente: Ni un paso atrás. No les dejemos volver a apagar a Sevilla”.

En un acto celebrado en la Asociación de Vecinos El Pueblo de la barriada del Zodiaco en el que también participaron la ministra de Justicia, Pilar Llop, el secretario general del PSOE-Andalucía, Juan Espadas, y el secretario general del PSOE-Sevilla, Javier Fernández, Muñoz dijo representar la candidatura “de la sonrisa, la alegría y la ilusión, mientras otros dibujan una Sevilla oscura y tétrica”. “Nos les dejemos volver a una ciudad crispada, donde estén enfrentados los unos con los otros, a una ciudad dividida, a una ciudad que no sepa avanzar. Sevilla no se merece otro parón, no se merece la crispación y a quienes generan odio. Es nuestra responsabilidad evitarlo”.

“A cada mentira, responderemos con una propuesta seria y rigurosa. A cada insulto, con una sonrisa, y a cada exageración, con una idea. Ni me van a encontrar en la mentira ni tampoco en la crispación”, comentó el primer edil socialista en referencia al candidato del Partido Popular, José Luis Sanz antes de proclamar que la socialista “es la candidatura de los barrios”.

“Por eso empezamos aquí en el Zodiaco. Porque son los barrios nuestra razón de ser. Porque es aquí, en los barrios, donde nace el proyecto socialista, es desde los barrios desde donde vamos a seguir mejorando la ciudad”. Para concluir, Muñoz comentó que “Sevilla está en marcha, está a pleno rendimiento. Expliquemos a esas personas que en otras ocasiones han elegido otros partidos, sea el PP o Ciudadanos, que piensen en Sevilla y que voten al proyecto que hace que la ciudad avance, que crezca y sea más justa: el del PSOE. Ni un paso atrás”.