Sanz ficha a Álvaro Pimentel para la lista del PP a las municipales de Sevilla

Álvaro Pimentel formará parte de la lista electoral de José Luis Sanz para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla ha sido presentado en un acto que tuvo lugar en los Jardines de la Buharia. Se desconoce el número que ocupará en la lista.

El candidato popular a la Alcaldía comentó que su proyecto "es transversal, tienen cabida todos los sevillanos, por eso me acompañará en la candidatura el ex portavoz de Ciudadanos". El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, expuso que el partido es "abierto, buscando a los mejores y sobre todo a personas con ilusión por transformar Sevilla". Por su parte, Pimentel apuntó que "para transformar Sevilla. Un proyecto donde no se le pide el carnet a nadie y donde los sevillanos estamos representados. ¡A trabajar por la Sevilla que todos queremos! Gracias por vuestro apoyo".

El ex concejal de la formación naranja se incorporó a principios de noviembre como consejero externo al despacho Bidón Abogados, que dirige el letrado José Ignacio Bidón, tras haber pasado los últimos años en la actividad política.

Una semana antes, Pimentel abandonó Ciudadanos harto de las intromisiones del partido en el grupo municipal, formado por cuatro concejales. El abogado sevillano dejó la portavocía, la militancia en la formación naranja y, por lo tanto, la actividad política. Emitió un comunicado en el que denuncia la “tensión” y el ambiente” insostenible”, pese a tener el apoyo de dos de los tres ediles restantes del grupo político. Se abrió la enésima crisis en Ciudadanos.