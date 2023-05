Sanz presenta diez medidas que "revolucionarán Triana" y "pondrán fin a ocho años de abandono"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su decálogo para transformar Triana. El candidato popular a la Alcaldía de Sevilla ha estado reunido con inquilinos del Hotel Triana y posteriormente ha visitado junto con vecinos la Plaza de las Aceituneras.

El candidato ha resaltado que tiene preparado un decálogo de medidas para acabar con la degradación y abandono al que el alcalde del PSOE tiene sometido a los vecinos de Triana. "Voy a ser el alcalde de los barrios y me voy a encargar personalmente de que los servicios municipales funcionen con eficacia y se ejecuten los proyectos para mejorar la calidad de los vecinos".

Sanz ha detallado que llevará a cabo una actuación integral en el entorno de la calle Graham Bell, que será reurbanizada completamente, se mejorarán los accesos y habilitarán aparcamientos. En segundo lugar, se reurbanizará la Plaza del Altozano y calles Pureza y Betis, donde se homogeneizará el acerado y adoquinado, se mejorará la iluminación y se ampliará el parking.

En tercer lugar, "remodelaremos el Parque del Turruñuelo, donde habrá más equipamientos, arbolados y zonas verdes, y llevaremos a cabo el vallado de la Plaza de las Aceituneras, donde se habilitarán aparcamientos y se reurbanizará todo el entorno del CD El Paraguas.

En quinto lugar, la Plaza San Martín de Porres será reurbanizada completamente, contará con mobiliario urbano y espacio de ocio, y construiremos un parking. En cuanto a zonas verdes y parques, "llevaremos a cabo una actuación integral en el Parque Vega de Triana y en las instalaciones deportivas, donde habilitaremos nuevos vestuarios y ampliaremos los campos de césped artificial. Además, plantemos la construcción de una piscina pública en el Charco de la Pava".

En séptimo lugar, Sanz plantea la construcción de un nuevo centro cívico con biblioteca y salas de estudio, que sirva como centro de la cultura de Triana, como lugar de investigación y encuentro de asociaciones. Y, por supuesto se recuperará el punto de información de mayores. Dentro del decálogo de medidas también se contempla la reurbanización de la calle Pagés del Corro, donde se llevará a cabo una intervención integral en el acerado, viario, arbolado, iluminación y equipamiento, dotándola de más espacio para el peatón y ampliación del itinerario ciclista.

Respecto a la cultura, "queremos fomentar Triana como referencia del flamenco y dotaremos de recursos al Museo de la Cerámica para impulsar la Cerámica de Triana como BIC. "Un decálogo amplio con el que queremos transformar Triana y darle el impulso que necesita", ha concluido Sanz.

Visita a las viviendas del Hotel Triana

El candidato popular a la Alcaldía de Sevilla ha denunciado la situación en la que viven los vecinos del Hotel Triana, un edificio de propiedad municipal, destinado a viviendas en alquiler, donde el alcalde del PSOE no ha hecho nada en estos ocho años de gobierno.

"El inaudito abandono de estos últimos ocho años no tiene precedentes, ya que ni si siquiera ha tenido las habituales labores de mantenimiento que requiere un edificio singular que goza de protección como BIC por la Junta de Andalucía", ha resaltado Sanz. Ha añadido que "los vecinos llevan años requiriendo ayuda pero ni el distrito ni mucho menos el alcalde les presta atención, son más de 60 familias y hay inquilinos que no pueden ni salir de sus casas porque no hay ascensor".

Sanz ha detallado que "las casas sufren un deterioro alarmante y el patio va perdiendo su esplendor por la dejadez y el abandono municipal". Además, el candidato del PP a la Alcaldía ha indicado que "el gobierno municipal del PSOE en estos ocho años nunca ha solicitado ayudas de la Junta de Andalucía, que hay muchas o de fondos europeos.".

Por ello, Sanz se ha comprometido con los vecinos a rescatar el proyecto de reforma integral del hotel Triana para mejorar la calidad de vida de estos vecinos.

Visita Plaza de las Aceituneras- Monte Pirolo

Posteriormente, el candidato del PP a la Alcaldía ha visitado junto con vecinos la Plaza Aceituneras y Monte Pirolo, "una zona que ha pasado de ser una plaza agradable a la que llevar a jugar a los niños a un lugar destino de personas sin hogar".

Sanz ha resaltado que "la ausencia de presencia policial es absoluta así como la suciedad". Ha añadido que "quiero acabar con la degradación de esta plaza para ello incrementaré la limpieza, presencia policial, vallaremos los juegos infantiles y, por supuesto, incrementaremos la atención social para las personas sin hogar".

Moreno ha manifestado que "Sanz es una apuesta firme. Tiene todo para ser uno de los mejores alcaldes de la ciudad de Sevilla, tiene experiencia en la gestión, algo que no veo en otros". Ha resaltado que "lleve meses escuchando a los vecinos y ese proceso de escucha demuestra que es una persona dialogante, algo fundamental en la política".

El presidente del PP andaluz ha señalado que "Sanz ha armado un proyecto global que va más allá de problemas coyunturales". Ha destacado que "hay ciudades que se han puesto las pilas y nos superan, eso es un síntoma de que en Sevilla las cosas no van bien".

Moreno ha concluido que "Sanz va a ser el próximo alcalde de Sevilla, hay una pulsión de cambio hacia un nuevo modelo de gestión liderado por José Luis Sanz, que es un buen gestor".