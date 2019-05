Sevilla muestra su 'famélica legión' ante Pedro Sánchez

Puede ser que la campaña electoral que finaliza en unas pocas horas arrancase a mediados del mes de noviembre, con motivo de las elecciones andaluzas; puede ser que el electorado y la militancia anden ya muy cansados, pero lo cierto es que el mitin de Pedro Sánchez este miércoles en Sevilla no ha reflejado que ésta haya sido la mayor alcaldía que el PSOE ha gobernado en España en estos cuatro años. Quienes siguen a Pedro Sánchez en caravana lo atestiguan: el hombre con suerte está llenando en todas las ciudades, en Mérida se encerró en una plaza de toros y hasta hay municipios donde los seguidores se quedan fuera porque no caben.

Según la organización, 1.200 personas han ido al pabellón de la Navegación a escuchar a Sánchez y al alcalde, Juan Espadas, pero otros veedores más experimentados aseguran que no hubo más de 800 personas. O en Sevilla no hay tantos votantes socialistas, lo que es improbable porque el PSOE gana casi todas las elecciones, o la dirección sevillana del partido no termina de dar con la tecla con su secretario general. O no le pone empeño. Sevilla, capital, famélica legión de seguidores.

Sánchez ha realizado una visita relámpago a las ciudades andaluzas donde gobiernan alcaldes socialistas: Córdoba, Jerez y, por último, Sevilla. La campaña de Juan Espadas huele a victoria este domingo, todo dependerá de la participación, el alcalde finaliza un mandato que ha sido una proeza, ha gobernado con 11 de 33 concejales que tiene el pleno. Sánchez espera volver a Sevilla, como presidente del Gobierno, para encontrarse con Juan Espadas "de alcalde, de nuevo". Es posible. Su otra predicción, dicha en Córdoba, es que sabe que "el PSOE volverá a gobernar en la Junta". Y hay quien subraya que se refirió al PSOE y no a Susana Díaz, que mantiene su aspiración de volver a ser candidata a la Junta.

Pedro Sánchez también tiene hecha sus cuentas. También él está deseando que se vote el domingo y pueda dedicarse de lleno a su sesión de investidura, en la que es posible que no necesite los votos de ningún partido independentista. Ni de Bildu ni de ERC ni del partido de Waterloo. Si los cuatro diputados presos son, finalmente, suspendidos y no aceptan entregar las actas a los siguientes en las listas, a Sánchez le pueden valer 173 ó 174 diputados para ser presidente en la segunda votación. Un acuerdo que sería tan rápido como el de la Mesa del Congreso.

Sánchez será presidente y la sevillana María Jesús Montero, número uno de la candidatura de Sevilla, su ministra de Hacienda o vicepresidenta económica. Y otra sevillana, Lina Gálvez, será eurodiputada. Y un paisano más, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente segundo del Congreso. Y Susana Díaz no habrá metido la cuchara en la tarta del poder. Hasta puede que Luis Planas, la única persona que quiso competir con ella es unas primarias, sea o ministro de Agricultura o de Exteriores.

El mitin de este miércoles en Sevilla ha sido un poco eso, un trámite que cubrir por el bueno de Juan, para que consiga de nuevo la alcaldía. El resto se verá poco a poco, cuentan que con la misma parsimonia que se va desmontando el mecano. La primera pieza: las diputaciones, donde habrá sanchistas en los primeros niveles.