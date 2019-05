Suárez Palomares, ex concejal por el PSOE, se incorpora como asesor de Beltrán Pérez

El abogado, fiscal en excedencia y ex edil socialista Eugenio Suárez Palomares se ha incorporado al equipo de asesores de Beltrán Pérez, candidato al PP a la Alcaldía de Sevilla. Suárez Palomares ha intervenido públicamente en la sesión del denominado Consejo de Ciudad, el órgano de profesionales independientes que ayuda al PP de Sevilla a la forja de un modelo de ciudad.

Suárez Palomares fue uno de los fichajes estrella del PSOE para la lista electoral de 2011, la primera en la que Juan Espadas concurrió como candidato a la Alcaldía de Sevilla, cuando Zoido arrasó con 20 concejales y los socialistas obtuvieron el peor resultado de su historia en las elecciones locales en Sevilla.

Este abogado sólo estuvo nueve meses como concejal. Dimitió recalcando su apoyo a Rubalcaba, que por aquel entonces aspirada a la secretaría general del PSOE frente a Carme Chacón en el congreso que se celebró en Sevilla. Suárez Palomares nunca entendió que Espadas diera de forma repentina su apoyo a la candidata Chacón.

Palomares fue escueto el día de su dimisión como concejal en febrero de 2012: "En las condiciones que ya está todo, creo que no perjudico al partido yéndome. Soy uno más de los miles de concejales del PSOE en ayuntamientos andaluces. No hay mayor importancia. Estoy y estaré siempre muy orgulloso de haber sido concejal en Sevilla. Me voy con un punto de tristeza. Me gustan los plenos municipales y discutir en ellos. Me duele irme. Y creo que me voy sin enemigos. Ni los tengo, ni los he tenido. Si acaso, rivales políticos".

Siempre se ha llevado bien con Zoido, con el que desayunó en sus últimas horas como concejal. Tiene un potente despacho de abogados, al que sigue dedicado desde que dejó el Ayuntamiento.